Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в работе. Пусть Всевышний дарует Милость всем нам!

Ораза айт – это время благословений и благодати, а также бесконечных вознаграж­дений. Об этом достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В Ночь могущества ангел Джибриль спускается на землю с группой ангелов. И они молятся за каждого раба Божьего, которого застанут в эту ночь в служении Аллаху. А в день праздника разговения (Ораза Айт) Аллах говорит ангелам: «О Мои ангелы, какая награда полагается тому, кто хорошо справился со своей работой?» Они скажут: «О наш Господь, такому человеку надо дать полную награду».

Слово «айт» означает «празднование», «разделение радости», «отвечать взаим­ностью». Ораза айт – это праздник, пробуж­дающий человека к милости, благодеянию и довольству. Бесчисленное количество вознаграж­дений ожидает тех, кто осчастливит свою семью, близких, нуждающихся в помощи, окажет поддержку и помощь престарелым и сиротам, людям с ограниченными возможностями. Как сказал дос­топочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), лучшее дело после обязанных деяний – это дос­тавить радость сердцу мусульманина. Делая других счастливыми, человек сам будет счастлив.

Всевышний Аллах сказал: «...Они пос­тились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости...» Пусть Всевышний приумножит радость мусульман и дарует счастье в обоих мирах!

Пусть будет благословенным Ораза айт! Желаю каждой семье счастья, благополучия, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамазана! Пусть Всевышний дарует благоденствие и процветание нашему народу!

Наурызбай кажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана,

Верховный муфтий

Сердечно поздравляю мусульман Республики Казахстан

с праздником Ораза айт!

Многовековые традиции ислама ханафитского мазхаба являются неотъемлемой частью богатейшего духовно-культурного наследия нашей многонациональной страны. Нынешнее торжество, знаменующее завершение священного месяца Рамазан, подводит итог тридцатидневнему посту и по древнему обычаю отмечается совершением дел милосердия, особой заботой о ближних и состраданием к нуждающимся.

В одном из своих обращений к народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании нашего народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране».

Сегодня мусульманские духовные лидеры и рядовые верующие прилагают немало усилий для утверждения в обществе идей добрососедства и веротерпимости, возвышают голос в защиту духовно-нравственных начал, способствуют укреплению общественной морали.

На благословенной земле Казахстана мусульмане и христиане из года в год в мире и братолюбии совершали свой труд, закладывали основы для развития и укреп­ления государства. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем межконфессиональный мир и межэтническое согласие процветали на просторах Великой Степи.

Желаю всем мусульманам Республики Казахстан здоровья, мира и благополучия!

С благопожеланиями,

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр