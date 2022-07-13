Пусть будет щедрым урожай!

Веселый праздник Сабантуй отметили в Костанае.

Сабантуй в местных краях отмечается с 1995 года, с того самого момента, как в регионе образовалось татаро-башкирское этнокультурное объединение «Дуслык». Этот праздник давно полюбился горожанам, его ждут, а особенно костанайцам запомнился Сабантуй-2017, когда специально по этому случаю в регион прилетал президент Татарстана, а вдоль берега Тобола отстроили целый деревянный этногородок.

В последние два года из-за пандемии коронавируса на Сабантуй проводили лишь дистанционные концерты. И вот сейчас традиционные народные гулянья развернулись вновь, пусть и не столь масштабные, как прежде. Впрочем, праздничный «набор» Сабантуя был представлен: национальные игры, выставка блюд национальной кухни и, конечно же, замечательный концерт. Гостей праздника развлекали как местные артисты, так и солисты и творческие коллективы из Актобе и Казани.

– Обратите внимание на нашу этноизбу. Здесь можно увидеть, как в прошлые времена жили наши предки. В избе – все настоящее, буквально сегодня мы привезли предметы быта из жилых домов, – отмечает активист татаро-башкирского этнокультурного объединения «Дуслык» Дома дружбы Костанайской области Ассамблеи народа Казахстана Гульнара Латыпова.

В избе гости праздника разглядывают сундуки, скамейки, посуду, скатерти, занавески, половики, подушки, покрывала – красивые, яркие, с узорами. Детям особенно нравятся статуэтки из соленого теста и куклы в национальных костюмах.

Один из самых приятных момен­тов Сабантуя – знакомство с национальной кухней, угощение вкуснейшими блюдами. В этот раз своими кулинарными изысками порадовали 15 костанайских хозяюшек-конкурсанток, которые приготовили баурсаки, творожники, тыквенный балиш…

А главным угощением стал 25-килограммовый чак-чак, аккуратно сформированный в большой конус и оформленный разноцветными морскими камушками и яркими бабочками, разумеется, съедобными. Это любимое многими восточное печенье раздавали под занавес праздника всем желающим, по небольшому кусочку. Кому-то оно настолько приш­лось по вкусу, что в очередь за добавкой вставали несколько раз…

Сабантуй-2022 удался на славу, подарив людям отличное настроение и надежду, что урожай будет богатым, а год счастливым.