Свежий выпуск
Пусть это будет не последняя награда
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
– Дорогие ветераны! Поздравляю вас с приближающимся Днем Победы! Разрешите вручить эту знаменательную юбилейную медаль от имени Главы нашего государства, – сказал аким района Владимир Устюгов, приветствуя гостей.
Среди награжденных – Нина Мостовая. Она хорошо запомнила тот майский день 1942 года, когда ее призвали в армию и направили в школу авиации учиться на младшего специалиста. Гордость наполняла ее за то, что ей доверили обслуживать такую сложную технику, и одновременно страх сжимал сердце, ведь война была жестокой. Воевала она механиком на самолетах Ил-2 штурмового авиаполка. Участвовала в битвах на 1-м Украинском и Дальневосточном фронтах в звании сержанта и прослужила до ноября 1945-го.
Для Нины Федоровны юбилейная награда стала самой драгоценной и важной в ее жизни. «Мне судьба подарила счастье праздновать со всей страной 70-й День Победы, хотя многих ветеранов уже нет с нами», – говорит она.
Всего в Турксибском райо­не проживает 97 участников, инвалидов войны – 16, тружеников тыла – 3 027, приравненных к участникам войны – 697, из бывшего блокадного Ленинграда – 7, бывших несовершеннолетних узников концлагерей – 6, вдов воинов – 167 человек. Акимат проводит большую работу по их социальной поддержке. Ветеранам войны и труда за последний год выдали 915 путевок на санаторно-курорт­ное лечение. Все одинокие и престарелые люди состоят на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому. В рамках 70-летия Великой Победы постоянно проводятся социальные акции для пожилых людей. Для ветеранов войны и труда собирают продуктовые наборы, для тех, кто нуждается, проводится ремонт жилья. Кроме того, организуются встречи «От всей души». Доброй традицией также стали кинопоказы, экскурсии по городу, в метро, музеи, театры.
Героический вклад в Победу внесли 161 331 алматинец. Они обороняли Ленинград, бились под Сталинградом, на Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию, Молдавию, страны Балтии, избавили от фашистского ига народы Европы. Их подвиг навсегда вписан в историю и останется в памяти и сердцах казахстанцев.

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