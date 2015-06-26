Пусть каждый исполнит свой долг

Об этом человеке мне рассказал член президиума Казахстанского совета органов внутренних дел и Национальной гвардии, почетный ветеран МВД полковник милиции в отставке Кемел Жумашев.– Многие ветераны МВД в полной мере считают писателя Кемела Токаева своим коллегой, настоящим сотрудником, потому что он столько сделал для казахстанских правоохранительных органов, – сказал Кемел Айткалиевич. – Трудно сосчитать, сколько молодых, честных и смелых парней, прочитав его книги, пришли в милицию, проникнувшись романтикой службы в органах правопорядка. Мне посчастливилось знать его лично, общаться с ним, и я думаю, было бы правильным, если бы в праздник, посвященный казахстанской полиции, а также в канун Дня журналистов мы вспомнили этого замечательного человека.Кемел Токаев родился 2 октября 1923 года в Каратальском районе Талды-Курганской области. С детства познал сиротскую долю, нужду и голод, но хорошо учился и освоил рабочую профессию. Увлекавшийся книгами Абая и хорошо успевавший по таким предметам, как казахский язык и литература, он видел себя журналистом или ученым-историком. Впрочем, мечтал об этом втайне, не посвящая друзей, иначе все бы просто посмеялись над тем, что сирота, выросший в простой семье, мечтает, казалось тогда, о несбыточном.И тут судьба уготовила ему еще одно страшное испытание – войну. Ее он начал с тяжелых боев под Сталинградом, которые стали поворотными в истории Второй мировой. Отсюда, с волжских берегов, началось победоносное наступ­ление Красной армии. И в первых рядах наступающих войск, в составе танкового десанта, был молодой парень из Казахстана – сержант Кемел Токаев, сменивший мирную профессию и отложивший все свои юношеские мечты до полной победы над врагом. Со своим танковым полком он освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, был несколько раз ранен. Однажды – очень тяжело. Долечивался в Алма-Ате и еще долго ходил на костылях.Когда стал лучше себя чувствовать, отправился в Казахский государственный университет им. Кирова. И какая комиссия могла бы отказать красивому, бравому, пусть и на костылях, фронтовику, молодому, но с ранней сединой, на груди которого сияли боевые награды – орден Отечественной войны, медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда»? Так он все-таки исполнил свою давнюю мечту.Война всегда была жива в его воспоминаниях. Фронтовик Токаев не любил «приглаженные» произведения о той поре, поскольку слишком хорошо знал цену Великой Победы. Удержались, потому что если нужно было стоять насмерть, то оборонялись до последней капли крови, как написано в присяге. Победили, потому что преодолевали свой естественный страх и шли в атаку под вражеские пули, освобождать свою захваченную землю и население. Одолели, потому что знали: за спиной – старики, женщины и дети, которые день и ночь трудились для того, чтобы у Красной армии было все необходимое для разгрома врага.И однажды, видимо, устав от конъюнктурных вещей, Токаев написал роман «Солдат ушел на вой­ну», где рассказал свою правду – его мысли по дороге на фронт, первый бой, желание выжить у каждого бойца и командира, чтобы вернуться домой. Он постарался беспристрастно и честно поведать о своих переживаниях, о тяжелых потерях, о настоящей крепкой дружбе на войне. Наш герой еще будет возвращаться к военной теме в своих произведениях, но новым фронтом журналиста и будущего писателя со временем стала тема правоохранительной работы.Окончив вуз, Кемел преуспел на журналистском поприще. Долгие годы он работал в газетах «Лениншил жас», «Казахстан пионери», «Социалистик Казахстан». Впоследствии являлся ответственным секретарем, а затем и главным редактором «Ведомостей Верховного Совета Казахской ССР», достигнув, можно сказать, вершины журналистской карьеры в Казахстане.Так же ярко его талант раскрылся и в писательстве. Со временем он даже стал литературным консультантом и членом правления Союза писателей Казахстана. Первой его книгой стал «Звездный поход», посвященный казахстанским пионерам. Затем были произведения о партизанах в тылу врага, о мужестве и находчивости советских чекистов в борьбе с иностранной разведкой. Будучи человеком смелым и одаренным, К. Токаев не побоялся вернуться к теме ликвидации одного из ярых врагов советской власти – атамана Дутова – после всем известного и любимого кинофильма «Конец атамана». Но в своем романе «Последний удар» автор нашел новые краски, малоизвестные интересные факты и рассказал о ярких судьбах выдающихся людей той эпохи – Ораза Джандосова, Василия Давыдова, Махмуда Кожамьярова. И эта книга не только нашла своих многочисленных читателей, но и считается одним из лучших произведений автора.Однако большинство литературных героев Токаева – это все-таки сотрудники казахстанской милиции. Именно о них, об их непростом каждодневном труде рассказывал писатель на страницах своих повестей и романов: «Ночной выстрел», «Случай в Саргаване», «Таинственный след», «Меченое золото», «Убийство перед закатом» и других. И для его творчества были характерны стремительное развитие действия, острота сюжетных ситуаций, мотивы похищений и преследования, тайны и загадки. Вне сомнений, была и действенная роль его приключенческих романов и повестей. Его героям в милицейских погонах хотелось подражать, брать с них пример. И читателям всегда было интересно встретиться с автором популярных книг, который сам обладал обостренным чувством справедливости и наделял им своих персонажей.К. Жумашев вспоминает:– Впервые мы познакомились, когда Кемел приезжал к нам в Мангистаускую область собирать материал о погибших в этих краях чекистах. Приглашали его на встречи с личным составом городского гарнизона милиции, и он никогда не отказывал. Его беседы не были пафосными и нравоучительными, и потому нравились людям. В моей библиотеке на почетном месте его книги с автографом автора.Наш герой работал и в жанре драматургии. Его пьеса «Кто преступник?» с успехом шла во многих театрах республики. Он также продолжал пуб­ликоваться на страницах рес­публиканской прессы, причем очерки отличались глубоким знанием жизни и проблематичностью. И все это, нужно отметить, Токаев делал, выполняя свои непосредственные обязанности по государственной службе. И делал это, как все в своей жизни, – на совесть, о чем говорят награды – медаль «За доблестный труд», «За освоение целинных земель» и Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР.Но наш рассказ был бы не полным, если не сказать о том, что на литературном фронте нашему герою приходилось тоже непросто. Будучи искренним патриотом и радея за родную речь, большинство своих произведений он написал на казахском языке. Его даже считают одним из родоначальников детективной литературы в Казахстане, и заслуженно. Наверняка ему указывали на эту особенность и предлагали менять стиль работы, но напрасно. Для того чтобы иметь в советские времена свое особое мнение, требовалось немалое мужество. Но его-то у Токаева как раз было не занимать.Другой момент – писать в основном о милиции было как-то не очень принято в преимущественно либеральной писательской среде. Но его эти преду­беждения не останавливали, потому что он не понаслышке знал своих героев.– Чем нам дороги его книги, – говорит К. Жумашев, – так это тем, что он один из немногих, кто популяризировал службу работников органов внут­ренних дел. Не секрет, что это дело не особо приветствуется в обывательской среде, и тем приятней, что писатель поднимался выше этих предубеждений и осознавал важную роль правоохранительных структур в обществе. Да, полицейским приходится делать порой не очень приятную, но необходимую работу. Ее ведь кто-то должен делать? Безусловно, никому не нравится, когда полицейский делает замечание или пресекает нарушение Правил дорожного движения. Однако нарушитель при этом хочет, чтобы другие соблюдали все законы, а ему было разрешено немного больше, чем другим. Так не бывает, и сотрудники правопорядка пресекают такие попытки, только и всего.А еще именно полицейским приходится иметь дело с нелучшими представителями общества – откровенным криминалом и асоциальными элементами. Стражи порядка, рискуя собой, уберегают жизнь, здоровье и имущество законопослушных граждан – вот о чем писал в своих книгах Кемел Токаев.Значение его работы для органов внутренних дел часто отмечалось МВД Казахской ССР, неоднократным лауреатом литературных конкурсов которого он становился. А еще среди его наград – Почетная грамота МВД СССР, а также нагрудный знак «Отличник милиции». Кемел Токаев и на этом своем литературном фронте добился многих побед, честно исполнив свой гражданский и писательский долг.К. Жумашев в завершение рассказа о нем отметил:– Когда наш писатель ушел из жизни, мы в полной мере осознали значимость его многолетнего труда. Пожалуй, до сих пор никто в Казахстане столько времени и сил не посвятил теме работы органов правопорядка, не написал об этом столько книг, не был так верен избранному направлению. Хотелось бы пожелать, чтобы молодые сотрудники полиции брали пример с героев-милиционеров из замечательных книг Кемела Токаева, были профессиональными, ответственными, чуткими. Его произведения были очень ценными для кадровой и воспитательной работы в органах внут­ренних дел, имели и безусловную практическую ценность.И самой лучшей памятью для писателя было бы появление новых авторов, которые продолжили бы его хотя и непростое, но такое важное и нужное дело.