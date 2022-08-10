Пусть музыка звучит!

«Казахконцерт» запустил проект «Ел бірлігі – жаңа Қазақстан», в рамках которого пройдут выступления в 15 городах страны.

Проект «Ел бірлігі – жаңа Қазақстан» рассчитан на 2022–2025 годы и осуществляется поэтапно по инициативе Министерства культуры и спорта РК при поддержке местных исполнительных органов областей.

– Разработана и реализуется государственная программа «Жаңа Қазақстан», и мы считаем, что должны ее поддержать. Наша концертная программа охватывает всю многонациональную культуру нашей страны: будут звучать замечательные образцы народного творчества, современная музыка и зарубежная классика, выступят молодые солисты. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений практически со всеми странами, поэтому в программе прозвучит музыка народов мира, – рассказала директор государственной концертной организации «Казахконцерт» им. Р. Баглановой Актоты Раимкулова.

Цель проекта – обеспечение доступности культурных ценностей для всех казах­станцев, оказание поддержки творчес­ким коллективам и артистам в регионах, укрепление нацио­нальных ценностей нашей страны.

Глава государства отметил, что «центр области Абай город Семей в свое время был центром движения «Алаш», и возрождение сакрального края, подарившего нашему народу немало великих сыновей, имеет не только экономическое, но и духовно-культурное значение». Именно поэтому «Казахконцерт» начал гастрольный тур отсюда: сейчас проходят концерты в городах Семее, Курчатове, в селе Карауыл. Затем артисты отправятся в Риддер, Серебрянск, Алтай Восточно-Казахстанской области.

Выступления солистов «Казахконцерта» увидят в районах и городах областей Абай, Улытау, Жетысу, а также Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской. Участники проекта – народная артистка Казах­стана, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаева, заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова, заслуженные деятели Казахстана Ерлан Рыскали, Раушан Оразбаева, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, Салтанат Ахметова, Жанна Орынбасарова, Мәдениет саласының үздігі Перизат Турарова, лауреаты молодежной премии «Дарын» Аскар Мукият и Ардак Елеусиз, лауреаты международных и республиканских конкурсов Дарын Кудайберген, Алибек Альмадиев, Айгерим Алтынбек, Салтанат Мендыгалиева, Дидар Абдухалык.

– На сцене нашего большого концертного зала в этом году будут выступать практически все филармонии страны, в следующем – будут проводиться мастер-классы, лекции с целью оказания поддержки молодым талантам. «Ел бірлігі – жаңа Қазақстан» объединяет все наши проекты, в том числе концертно-гастрольную деятельность. Планируем организовать поездки за рубеж, показать свое творчество там, – пояснила Актоты Раимкулова.

Среди мероприятий предстоящего 62-го концертного сезона – сольный концерт лауреата І премии Международного конкурса пианистов в Лидсе, обладателя золотой медали Уотермана Алима Бейсембаева совместно с Казахским государственным симфоническим оркестром. В сентябре в Алматы пройдет фестиваль искусств «Золотая осень» вмес­те с «Казахконцертом». Планируется открытие Государственного центра традиционных искусств, возобновление работы легендарного ансамбля «Гульдер», международное гастрольное турне Forte Trio, новый проект «Детская филармония», гастроли театра Astana Musical в Кызылординскую область, концерты мировых звезд на сцене «Казахконцерта» и другие мероприятия.