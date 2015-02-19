Пусть не будет войны...

На главном направлении
Взволнованно и подробно, вспоминая детали каждого сражения, рассказывает ветеран о прошедших боях, о подвигах бойцов, о шрамах, оставшихся от ранений, и о душевной боли от потери фронтовых друзей.
– Боевое крещение я принял в январе 1944 года при разгроме 27-тысячной немецкой группировки во время военной Корсунь-Шевченковской операции. Танковый полк прорыва, в котором я служил, был придан 4-му механизированному кубанскому кавалерийскому корпусу. Вместе с другими частями полк прорвал оборону противника под городом Барановичи и обеспечил выход из окружения 8-й гвардейской кавалерийской дивизии.
Затем полк был переброшен на 1-й Белорусский фронт под командование маршала Константина Рокоссовского. В июне того же года началась крупнейшая операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. По военной хронологии – это пятый удар Красной армии 1944 года, главное направление боевых действий, самый короткий путь к Берлину. Экипаж Малышева принимал участие в окружении и уничтожении вражеских армий «Центр» в районе Слуцк – Бобруйск. Именно сюда немцы перебрасывали с флангов отборные танковые и пехотные дивизии СС, оснащенные танками «Тигр», «Пантера», САУ «Фердинанд». Не помогло!
– Наши боевые экипажи на первоклассных, усовершенствованных танках Т-34-85 меткими выстрелами поражали это «зверье», – говорит Дмитрий Михайлович.
Время безжалостно накатывает свои волны забвения, но оно не может приглушить воспоминания военных лет. В памяти офицера часто всплывают картины сражений. Перед наступлением первое слово отдавалось «богу войны» – артиллерии. Каждый залп гвардейских «катюш» был для бойцов как боевое «ура». Над головами с грохотом проносились краснозвездные штурмовики Ил-2. Затем в унисон симфонии боя вступал рокот танковых моторов. При атаке на танки сажали десанты автоматчиков, которые, спешившись, с нескончаемым стрекотом своих автоматов и пулеметов выбивали немцев из окопов. Так во взаимодействии всех родов и видов войск бойцы успешно продвигались на запад.
В перерывах между боями, в относительной тишине, Дмитрий Михайлович вспоминал родные края, глухую деревеньку Усть-Курью в Алтайском крае, где он появился на свет в октябре 1924 года. Бедная крестьянская семья Малышевых была большая, и родители в голодные 30-е годы попросили дедушку Петра Сафронова, который жил в Алма-Ате, взять Диму на воспитание. В этом городе юноша, окончив ФЗО в 1941 году, получил специальность слесаря-авторемонтника и стал работать на АЗТМ, где занимался монтажом и ремонтом оборудования заводов, которые с началом войны стали эвакуироваться из западных областей СССР.
Хорошо запомнился Дмитрию и день 18 августа следующего года. Возвратившись домой после второй смены, он узнал, что ему пришла «казенная бумага», повестка в военкомат. Подошел дедушка, обнял за плечи и сказал:
– Пришел и твой черед, внучок, идти на фронт, ты пятым из нашей семьи становишься защитником Родины.
С благодарностью вспоминает ветеран о месяцах учебы в Харьковском танковом училище, которое располагалось тогда в узбекском городе Чирчике. В специализированных классах, на танкодроме и полигоне он познавал военную науку, тактику танкового боя. Курсанты отрабатывали взаимодействие с членами экипажа, а также с пехотой, артиллеристами, досконально изучали боевую технику, вооружение. И до сих пор ему памятны наставления командиров: «Запомните, больше пота в учебе, меньше крови в бою».Брестская твердыня, Прут и Яссы
В конце июля того же года танковый полк, в котором сражался Малышев, в числе первых ворвался в Брест и вышел на довоенную границу Белоруссии с Польшей по реке Буг. Молодые пограничники заступили на посты, на которых в первые часы войны находились их отцы и старшие братья.
В дни кратковременной передышки экипажи побывали на руинах легендарной Брестской крепости, которую достойно обороняли бойцы в июне 41-го. Надписи на стенах, оставленные ее защитниками, свидетельствовали: люди здесь оказались сильнее огня, крепче каменных укреплений, грознее мощи вражеской техники. Слово «крепость» на этой земле и сегодня воспринимается не только в прямом, но и в переносном смысле – как крепость человеческого духа. В памяти ветерана остались эти последние, предсмертные слова воинов: «Нас было пятеро. Седов, Грутов, Боголюбов, Михайлов, Селиванов. Мы приняли первый бой 29.06.1941 г. Умрем, но не уйдем!» И другая надпись: «Осталась последняя граната, но живым не сдамся. Товарищи! Отомстите за нас!»
– Мы выполнили завещание погибших, – говорит Малышев. – Враг получил сполна за все злодеяния, слезы матерей, жен и детей.
Воинским частям, освобождавшим город Брест, в том числе и танковому полку, было присвоено звание Гвардейский-Брестский.
В одном из боев во взаимодействии с пехотинцами экипаж танка захватил в плен немецкого генерала, начальника штаба полка. За этот подвиг командование наградило лейтенанта первым орденом – Красной Звезды.
– Освобождая Польшу, – продолжает ветеран, – мы дошли до восточного берега Вислы, где наши части сменила армия войска польского, а наш корпус был передислоцирован на 2-й Украинский фронт, которым командовал маршал Малиновский.
Прямо с железнодорожных платформ танки уходили на боевые позиции, громя Ясско-Кишиневскую группировку противника «Южная Украина». Таким образом, Малышеву довелось участвовать еще в одной из крупнейших операций – Ясско-Кишиневской (по военной хронологии – это седьмой удар Красной армии 1944 года). Во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта, а также с кораблями Черноморского флота и Дунайской флотилии была окружена и разгромлена большая группировка немецких и румынских дивизий и освобождена Молдавия.
Полк одним из первых форсировал Прут и с ходу овладел городом Яссы. На своей боевой бронированной машине Малышев во второй раз пересек государственную границу СССР, теперь уже с Румынией. В результате этой операции были выведены из строя германские союзники, Румыния и Болгария, и новые правительства этих стран объявили Германии войну.В сердце навсегда
Многих друзей потерял ветеран на полях войны. И всегда на встречах с молодежью вспоминает их добрым словом, подробно рассказывает о подвигах бойцов. Солдат из Актюбинска Кожахметов в ходе боя, под огнем противника, подполз к немецкому танку и приготовился бросить в него бутылку с зажигательной смесью. Но рядом разорвалась вражеская мина, разбив бутылку. Сам боец был ранен, одежда на нем загорелась, но, превозмогая боль, Еламан живым факелом бросился под танк и поджег его своим телом.
При освобождении города Барановичи танком управлял механик-водитель Владимир Маркин. Экипаж огнем прокладывал себе путь к городу, «проутюжил» несколько немецких артиллерийских гнезд для беспрепятственного продвижения пехотных подразделений. Но в этом бою Маркина настигла смерть от попадания в танк фашистского снаряда. Бойцы с почестями похоронили его под соснами. И сосны, израненные осколками снарядов, плакали каплями смолы.
На территории Венгрии совершил беспримерный подвиг однополчанин Малышева механик-водитель Степан Ловенецкий. В неравном бою, оставшись один из всего экипажа, он уничтожил десятки гитлеровцев, затем решительно повел горящий танк на врага, разгромив вражескую батарею. Солдату из Вологды было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
На фронте для солдата письма родных – целебнее любого лекарства. Но не всегда они были утешительными. Как дорогую реликвию хранит Малышев одно из последних писем отца, Михаила Ивановича, погибшего при обороне Москвы. Приведем его полностью: «Отступая, враг много пакостей делает. Домов в деревнях почти не осталось, только трубы печные стоят на пустырях вроде могильных памятников. Молодежь угнали в Германию, кто сопротивлялся «новому порядку» вешали, расстреливали. От злодеяний, что творят фашисты, у бойцов, командиров с каждым часом крепчает гнев, и мы смертью смерть гоним, как огнем тушат огонь. На этом заканчиваю, началась артподготовка, идем дальше в наступление, останусь жить, напишу».
А затем пришло печальное письмо от матери Евдокии Петровны: «Я получила две похоронки – на отца и старшего брата Василия. Тебя я не видела целую вечность. Обо мне не беспокойся. Работы сейчас в колхозе много, а мужиков осталось двое, 80-летний дед Смык и Андрей Мороз, который вернулся домой без ноги. Твоя 14-летняя сестра Вера работает штурвальной на комбайне. Как нам ни трудно, но у нас не рвутся снаряды и не свистят пули. Береги себя, сынок. Молю Бога об этом каждый день».
В ходе наступательных боев неподалеку от озера Балатон в октябре 1944 года Малышев был тяжело ранен. После выздоровления направлен в Москву, в Центр автобронетанковых войск, где и встретил Победу. На его мундире ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, польский орден «Мемориал», медали «За боевые заслуги» и многие другие. Его жизнь отмечена еще одним значимым событием – в составе танкового экипажа он участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
Демобилизовавшись вскоре, ограниченно годным к строевой службе Дмитрий Михайлович вернулся в Алма-Ату, перевез сюда маму и сестру. Исполнилась заветная мечта Евдокии Петровны быть рядом с сыном. Дочь купила ей новое платье, и они побывали на праздничном концерте. Судьба подарила Малышеву сына и дочь, трех внуков, семерых правнуков.
Несмотря на преклонный возраст, Дмитрий Михайлович бодр и энергичен, часто бывает в молодежных коллективах, пишет стихи, активно участвует в мероприятиях «Фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда». К 70-летию Победы выпустил несколько брошюр-воспоминаний. Продолжительную беседу ветеран заканчивает стихами собственного сочинения: «Пусть не будет войны на свете,/ И не знает слез ни одна семья,/ Пусть люди живут на планете/ Как добрые соседи и друзья».