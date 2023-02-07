Пусть посоветует совет

В регионе создан совет по привлечению инвестиций и улучшению инвес­тиционного климата. На первом его заседании с участием представителей крупнейших предприятий на обсуждение вынесли ряд вопросов. В том числе речь шла о развитии экономического потенциала области и реализации уже намеченных 14 инвестпроектов.

Среди них – «Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов», «Модернизация с газификацией Жезказганского медеплавильного завода по производству меди на базе месторождения «Жаман-Айбат» (оба – ТОО «Корпорация «Казахмыс»), «Строительство химического завода по выпуску промышленного реагента» (ТОО «КазХимСинтез»), «Строительство перерабатывающего комплекса на руднике «Ашықтас» по технологии кучного выщелачивания золотосодержащих руд» (ТОО «Ulytau Gold»), «Комплекс драгоценных металлов и полиметаллов» (ТОО «Quzhal Resources») и «Строительство завода по производству меди методом селективной экстракции и электролиза (SX-EW) с участком кучного выщелачивания для переработки медесодержащих окисленных руд в городе Сатпаеве» (ТОО «Компания Сары Тау»). В результате общая сумма инвестиций в область Улытау составит 139,5 млрд тенге.

Стоит отметить, что в январе текущего года Улытау назвали в числе аутсайдеров по объемам привлечения инвестиций. Область не смогла достичь целевых индикаторов по ряду причин.

По словам Премьер-министра Алихана Смилова, была фактически сорвана реализация пяти крупных проектов на сумму 27,1 млрд тенге. В областном акимате рассчитывают, что общими усилиями совет по привлечению инвестиций поможет решить большинство проблемных вопросов.