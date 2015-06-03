Пусть сбудутся желания

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Гостей встречали большим концертом, в котором приняли участие и старшие ребята, и малыши. По словам директора Светланы Буркеевой, именно дети настояли на концерте – всем хотелось показаться в самых красивых нарядах, блеснуть талантами. Сольные и коллективные выступления удались на славу. Да так, что прибывшие гости, а их было немало, тоже стали участниками веселого музыкального утренника.
– Для нас нет ничего дороже вашего благополучия. Президент нашей страны Нурсултан­ Назарбаев много делает для того, чтобы вы были окружены заботой, чтобы жизнь ваша была счастливой, – поздравил с праздником аким области. И вручил всем подарки: планшеты – выпускникам, рюкзаки с канцелярскими товарами – первоклассникам, а велосипеды, мячи, мягкие игрушки – остальным воспитанникам.
Расположенный в самом центре города детский дом открылся 68 лет назад для дошкольников, родители которых были репрессированы. Затем он получил статус специального детского дома. А в 1999 году в нем открылись две первые в области группы по семейному типу. С той поры их число выросло до 11. В них живут и воспитываются 130 детей. Они учатся в обычной соседней школе. А для гармоничного развития посещают музыкальные, художественные, спортивные учреждения дополнительного образования.
В «Құлыншақе» действует Школа приемных родителей. Она помогает устройству детей в семьи и готовит взрослых к усыновлению, опекунству или патронату. Нынче после девятого класса покидают ставший родным для них дом семь воспитанников. Как рассказали сами ребята, они будут поступать в колледжи, потому что хотят стать профессиональными поварами, спасателями, хореографами. А им на смену в первый класс придут 12 ребятишек...
В тот же день по всей области прошли развлекательные мероприятия, организованные для детей на всех площадках городов и районов.

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