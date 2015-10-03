Свежий выпуск Пусть светлым будет каждый день Кадиша НЫГМЕТ, Айнур КЕМБАЕВА, Уак МАНБЕТЕЕВ, Чингиз ТАШЕНОВ, Любовь ДОБРОТА

Во всех регионах страны прошли концерты и теплые встречи, посвященные этой дате, которая служит календарным поводом для того, чтобы уделить повышенное внимание людям преклонного возраста.

Правда, в Астане ветераны труда собрались не за праздничным столом, а для физкультурной разминки, чтобы продемонстрировать: преклонный возраст – не помеха здоровому образу жизни. Столь необычная идея принадлежит совету ветеранов столицы. Ее активно поддержали управление туризма, физической культуры и спорта, популярные фитнес-залы.

В итоге на одной из городских площадей собралось не менее 150 человек пожилого возраста. Спортивная обувь и одежда, а также боевой настрой говорили о том, что астанинским пенсионерам не свойственна осенняя хандра.

– Через районные акиматы, городские средства массовой информации мы оповестили практически все активное население Астаны, – отметил председатель совета ветеранов столицы Амангельды Сыздыков. – И вы видите, как отреагировали пенсионеры. Уверен, теперь мы будем проводить акцию «Ветераны – за здоровый образ жизни» ежегодно.

Клуб выпускников Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина в рамках празднования Международного дня пожилых людей организовал теплую встречу, пригласив 130 ветеранов вуза. Творческий подарок для них подготовили студенты.

– Такие встречи – давняя традиция вуза. Мы всегда стараемся поддерживать связь с нашими педагогами, которые сегодня на заслуженном отдыхе, ветеранами войны и труда, оказывать им посильную помощь, – отметил председатель совета ветеранов вуза Ораз Сапаров.

...Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил городской Дом ветеранов, чтобы поздравить представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Выступая перед собравшимися, он отметил, что благодаря единству, согласию, стабильности и политике Главы государства Нурсултана Назарбаева в стране уделяется большое внимание старшему поколению. Решаются вопросы по усилению социальной защиты и поддержки пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и участников трудового фронта. Так, в Алматы в текущем году на поддержку пожилых горожан выделено более миллиарда тенге.

– В Казахстане проживают 1,8 миллиона человек преклонного возраста, – сказал Б. Байбек. – Государство старается создавать все условия, чтобы им жилось хорошо. У казахов есть народная мудрость: «Старцы народа – его богатство», поэтому мы всегда должны ценить старшее поколение. Мы, ваши дети и внуки, в неоплатном долгу перед вами. Именно на ваше поколение легли самые трудные годы прошлого столетия.

Алматинский городской дом ветеранов был основан 14 декаб­ря 2001 года. На сегодня в нем проживают 320 человек. В их числе – семь участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 108 участников трудового фронта.

...В торжественной обстановке к виновникам торжества обратился и аким Акмолинской области Сергей Кулагин. На праздничном мероприятии он вручил 50 ветеранам благодарственные письма и подарок в 50 тыс. тенге.

С. Кулагин отметил, что люди старшего поколения работали на будущее страны и благополучие народа. Многое из того, чем сегодня гордится наша республика, было создано их руками. Они сумели заложить экономический фундамент, который нынче позволяет области оставаться одним из успешных регионов страны.

– Акмолинцы с благодарностью вспоминают труд ветеранов, многое сделавших для социального, экономического и культурного развития, – сказал С. Кулагин. – Сегодня в области проживают 105 тысяч пенсионеров, в том числе 194 ветерана войны и 8 176 тружеников тыла.

...Высадить в Шымкенте Аллею ветеранов, подчеркнув тем самым преемственность поколений, предложил аким Южно-Казахстанской области Бейбут Атамкулов. Руководитель региона вручил ветеранам войны и труда памятные подарки, поблагодарив их за активное участие в общественной жизни региона.

Встреча прошла в центральном парке возле Дома ветеранов. Общаясь со старшим поколением, аким рассказал о перспективах социально-экономического развития региона, развитии здравоохранения и системе социального обеспечения.

В Южно-Казахстанской области сейчас проживают 210,7 тыс. пенсионеров, из них 388 – ветераны Великой Отечественной войны. Ежегодно из бюджета выделяются средства для того, чтобы фронтовики могли поправить здоровье в санаториях.

Напомним, Международный день пожилых людей стали отмечать с 1990 года согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН. Именно этой организацией был впервые озвучен призыв к правительствам всех стран, частному сектору и НПО сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов.

«Общими усилиями мы можем и должны обеспечить условия, чтобы люди жили не просто дольше, но и чтобы их жизнь была более качественной, разнообразной и полноценной», – отмечено в документе.



