Пусть все знают, где находится Казахстан

Юрий Лифинцев
Наиболее сплоченной группой поддержки в аэропорту оказалась команда болельщиков из КазНУ им. Аль-Фараби. И это объяснимо: из шести золотых медалей, выигранных казах­станскими спортсменами в Кванджу, пять официально внесены в зачетки студентов старейшего вуза страны. И этот факт болельщики тоже отразили на одном из своих плакатов, написав на нем: «КазНУ – 5 «отлично»!
А уж как сильно нужно потрудиться, чтобы дело сделать на пятерку, эта группа поддержки прекрасно знает. На летние каникулы юноши и девушки не уехали куда-то отдыхать и загорать, а остались работать в студенческих строительных отрядах. У них свой летний семестр, у спортсменов – свой. В день триумфа атлетов рядом с ними были стройотрядовцы.
Медалистов также встречали ректор Казахского национального университета Галым Мутанов, президент Казахской академии спорта и туризма Кайрат Закирьянов, генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Меркижан Кошаев. Каждый из них нашел слова приветствия в адрес атлетов. Отмечали преданность спортсменов своей стране, их высокую ответственность и мастерство, волю к победе. И конечно, желали триумфаторам универсиады через год стать чемпионами Олимпиады.
Некоторые подробности того, что, помимо розыгрыша медалей, еще происходило в Кванджу, журналистам поведал Кайрат Закирьянов. Оказывается, в олимпийской деревне именно наша делегация первой подняла на флагшток свой стяг. Международная федерация университетского спорта (ФИСУ) во второй раз подводила итоги своеобразного конкурса на звание лучшего университета, и в этой номинации победу одержала Казахская академия спорта и туризма. В присутствии огромного количества приглашенных лиц как раз президенту КазАСТ и был вручен соответствующий приз.
А еще Кайрат Кайруллинович отметил такую деталь. Сегодня пять золотых медалей из шести выиграли студенты КазНУ, а на последней Всемирной зимней универсиаде из пяти золотых медалей четыре достались студентам КазАСТ. И это замечательно, что высококлассные спортсмены учатся во многих вузах Казахстана. В последние годы результаты казахстанских атлетов растут благодаря тому, что на государственном уровне у нас уделяется огромное внимание развитию студенческого спорта, принята соответствующая концепция, налажено финансирование.
– Хочу прояснить еще такую вещь, – сказал К. Закирьянов. – Недавно прочитал в одной газете что, мол, по некоторым слухам студенты Казахстана за победу на Всемирной универсиаде получат от двух до десяти тысяч долларов. Так вот я должен подчеркнуть, что у наших студентов появился очень мощный стимул после того, как по предложению Федерации студенческого спорта Казахстана было принято постановление Правительства, согласно которому за золотую медаль Всемирной универсиады чемпиону стали давать 15 тысяч долларов. Соответственно за «серебро» – 10 тысяч, за «бронзу» – 5 тысяч. Точно такие же призовые суммы предусмотрены для тренеров, воспитавших медалистов универсиад.
Иными словами, сейчас статус всемирных универсиад даже выше, чем статус Азиатских игр. А еще не так давно за победу на универсиаде спорт­смен получал 2 тысячи долларов, а на Азиаде – 10 тысяч. Так что можете прямо сейчас поздравить Викторию Зябкину, которая в Кванджу заработала 45 тысяч долларов.
В этом месте все журналисты принялись аплодировать, а Кайрат Закирьянов продолжил:
– Хочу еще порадовать наших студентов. Не так давно состоялось совещание у вице-премьера, на котором был поставлен вопрос о том, чтобы премиальные суммы для героев универсиад увеличить до 50, 30 и 20 тысяч долларов. В случае принятия такого постановления стимулы у студентов настойчивее готовиться к универсиадам, побеждать на них, прославляя тем самым свою страну, будут еще более высокими.
...А потом мы с удовольствием послушали наших чемпионов. Юлия Рахманова, например, рассказала о том, что после выигрыша нашей командой «золота» в эстафете 4 х 100 метров американские спортсменки побежали меняться с чемпионками майками.
– А ведь до финала они категорически отказывались меняться с нами амуницией, как это принято на универсиадах. Особенно здесь развит «ченч» перед самым закрытием соревнований. Мы так подумали, что поменяться можно: хоть после этого наши соперницы постараются узнать, где находится эта загадочная страна Казахстан, обыгравшая их в спринтерской эстафете. Может, географические карты полистают...
Вопросов было много, но все понимали, что спортсмены и спорт­сменки, во-первых, устали после многочасового перелета, во-вторых, за зоной контроля их ожидали родственники, однокурсники, друзья, наконец, просто ухажеры. И мы попрощались с легкоатлетами, надеясь в ближайшее время увидеть их на беговых дорожках, в секторах для прыжков и метаний Центрального стадиона Алматы во время традиционного Мемориала Гусмана Косанова.

