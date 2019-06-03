​Пусть всегда светит солнце

Участниками познавательно-развлекательного мероприятия «Балғын балалар біздің – болашағымыз», посвященного Международному Дню защиты детей, стали подростки из Центра адаптации несовершеннолетних и ребята из малообеспеченных семей.

В этот день Дом дружбы гостеприимно распахнул свои двери для маленьких гостей. Увлекательные фокусы, шоу мыльных пузырей, яркие и зажигательные номера цирковых артистов, выступления детских танцевальных коллективов создали теплую праздничную атмосферу. Дети с удовольствием рисовали на асфальте, участвовали в шахматном турнире, в конкурсе знатоков пословиц и поговорок, посмотрели мастер-класс по аквагриму. Этот яркий и запоминающийся праздник для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовали представители республиканских и городских этнокультурных объединений.

Как отметил заместитель председателя АНК Алматы Казбек Мамсуров, в мегаполисе создаются все условия для гармоничного развития подрастающего поколения. В городе строятся детские сады, школы, спортивные площадки, работают театры, центры развития детей, многочисленные спортивные секции и кружки по интересам. Задача старшего поколения состоит в том, чтобы казахстанские дети вобрали в себя лучшие традиции нашего общества, росли образованными, здоровыми и любили свою родину.

– День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. В нашей стране на страже интересов и прав юных граждан стоят законы, ­поэтому неприкосновенность маленькой лич­ности должна быть незыблемой, – сказал Казбек Мамсуров.

Директор Центра адаптации несовершеннолетних детей Раиса Сейполдаева выразила особую благодарность Ассамблее народа Казахстана, взявшей шефство над их центром. На протяжении многих лет АНК Алматы оказывает внимание детям, оказавшимся по разным причинам под опекой государства. В прошлом году в этот день праздник для детей был устроен в самом центре. Тогда детям подарили телевизор, комплекты одежды.

– АНК организует для наших детей походы в музеи и экскурсии по достопримечательностям Алматы. После таких поездок наши дети возвращаются с незабываемыми впечатлениями, которые надолго остаются в их памяти, – рассказала руководитель центра.

Одновременно с праздничными мероприятиями в Доме дружбы на площади «Астана» состоялся парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей города. В праздничном шествии приняли участие более 5 тыс. школьников и студентов колледжей. По улицам города прошли колонны барабанщиков, черлидеры, духовые оркестры и танцевальные коллективы. Парад завершился ярким флешмобом.

– Парад оркестров – это не только повышение уровня музыкальной культуры у детей и молодежи, но и формирование чувства гордости и принадлежности к своей организации образования, подъем престижа учебных заведений города, – отметила заместитель руководителя Управления образования Ляззат Жылкыбаева. – Кроме того, развитие уличного фестивального шествия школьников и студентов служит еще и фактором эстетического и патриотического воспитания.

Череду праздничных мероприятий в Центральном парке культуры и отдыха продолжил гала-концерт лауреатов XХI Международного конкурса детского творчества «Бозторғай», в котором приняли участие более 600 конкурсантов из Испании, Болгарии, Латвии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Израиля, Кыргызстана и других стран. В честь праздника маленьким гостям парка раздавали мороженое.