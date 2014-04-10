Сейчас для этого существует множество современных методик, следование которым обещает хорошие результаты – дети даже могут получить возможность учиться по обычной школьной программе. И такой шанс на полноценную жизнь необходимо использовать, наладив соответствующую работу в каждом регионе. Иначе ребятишек ждут изоляция от общества и инвалидность.

Специалист общественного объединения «Жiгер» Оксана Пустоварова убеждена, что аутизм – не болезнь, а состояние души. Важно помочь больным детям найти круг для общения, а их родителям – обрести единомышленников. Центр познания и развития «Мир, в котором светит солнце» в Шымкенте создан при поддержке общественного фонда «Бота».

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент