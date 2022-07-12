Пусть загрязнитель платит

Стали известны результаты проверок экологической службой крупных предприятий области.

Соблюдение природоохранного законодательства АО «Aqtobe su-energy group» в период с 2020 по 2021 год, а также первое полугодие этого года проверено департаментом экологии.

– Установлено, что на территории канализационно-очистных сооружений (КОС) и канализационно-насосных сооружений (КНС) № 1, 11, 13 отсутствуют специально оборудованные места для временного складирования и хранения отходов, в результате шламы от обработки сточных вод смешиваются со строительными, пищевыми, а также твердо-бытовыми отходами. Иловые осадки не утилизировались и не перерабатывались. На территории КОС и КНС-15,11,12 и Батыс-2 сжигались отходы, – перечислил основные нарушения и. о. руководителя департамента экологии Талап Уснадин в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Выявлены факты превышения содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых стоках КОС на узел, регулирующий емкость, и с него в Илек в период паводка. При этом не выполнены мероприятия по охране окружающей среды, запланированные на первый квартал, и всего лишь на 45% воплощены в жизнь планы предыдущих двух лет. Оказалось, в департамент экологии предоставлялась недостоверная информация. В частности, отсутствовали сведения по фактическим эмиссиям по каждому источнику загрязнения.

По результатам проверок составлено 18 протоколов об административном правонарушении, четыре из них рассмотрены в сокращенном порядке на общую сумму в два миллиона тенге. Остальные материалы направлены в специализированный суд по административным правонарушениям города Актобе.

Совместно с прокуратурой области проведена проверка ТОО «GasProcessingCompany», она охватила период с 2019 года. Установлены нарушения требований природоохранного законодательства в части выбросов загрязняющих веществ в атмо­сферный воздух, загрязнения земель и управления отходами. Талап Уснадин сообщил, что по результатам проверки товарищество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 331, ч. 4 ст. 344 КоАП РК на сумму 675 482 928 тенге. Сумма административного штрафа добровольно выплачена в доход государства. Предприятию дано предписание об устранении нарушений, в части корректировки действующих нормативов ПДВ со сроком исполнения.

Также Талап Уснадин проинформировал о результатах проверки, проведенной в Кенкиякском нефтегазодобывающем управлении, подразделении АО «СНПС-Актобемунайгаз». С мая по июнь сотрудники департамента исследовали соблюдение природоохранного законодательства при добыче углеводородного сырья в период декабря 2020 года по май 2022 года на месторождении Кенкияк и в деятельности производственной базы в Темирском районе.

В итоге к административной ответственности по ч. 3 ст. 344, ч. 4 ст. 344, ч. 3 ст. 337, ч. 1 ст. 328 КоАП РК возбуждено 11 административных материалов на 14 489 485 тенге. На сегодня основная сумма взыскана. Предприятию дано предписание об устранении нарушений в конк­ретные сроки.