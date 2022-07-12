Свежий выпуск
Пусть загрязнитель платит
Жанат Сисекенова, Актобе

Стали известны результаты проверок экологической службой крупных предприятий области.

Соблюдение природоохранного законодательства АО «Aqtobe su-energy group» в период с 2020 по 2021 год, а также первое полугодие этого года проверено департаментом экологии.

– Установлено, что на территории канализационно-очистных сооружений (КОС) и канализационно-насосных сооружений (КНС) № 1, 11, 13 отсутствуют специально оборудованные места для временного складирования и хранения отходов, в результате шламы от обработки сточных вод смешиваются со строительными, пищевыми, а также твердо-бытовыми отходами. Иловые осадки не утилизировались и не перерабатывались. На территории КОС и КНС-15,11,12 и Батыс-2 сжигались отходы, – перечислил основные нарушения и. о. руководителя департамента экологии Талап Уснадин в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

Выявлены факты превышения содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых стоках КОС на узел, регулирующий емкость, и с него в Илек в период паводка. При этом не выполнены мероприятия по охране окружающей среды, запланированные на первый квартал, и всего лишь на 45% воплощены в жизнь планы предыдущих двух лет. Оказалось, в департамент экологии предоставлялась недостоверная информация. В частности, отсутствовали сведения по фактическим эмиссиям по каждому источнику загрязнения.

По результатам проверок составлено 18 протоколов об административном правонарушении, четыре из них рассмотрены в сокращенном порядке на общую сумму в два миллиона тенге. Остальные материалы направлены в специализированный суд по административным правонарушениям города Актобе.

Совместно с прокуратурой области проведена проверка ТОО «GasProcessingCompany», она охватила период с 2019 года. Установлены нарушения требований природоохранного законодательства в части выбросов загрязняющих веществ в атмо­сферный воздух, загрязнения земель и управления отходами. Талап Уснадин сообщил, что по результатам проверки товарищество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 331, ч. 4 ст. 344 КоАП РК на сумму 675 482 928 тенге. Сумма административного штрафа добровольно выплачена в доход государства. Предприятию дано предписание об устранении нарушений, в части корректировки действующих нормативов ПДВ со сроком исполнения.

Также Талап Уснадин проинформировал о результатах проверки, проведенной в Кенкиякском нефтегазодобывающем управлении, подразделении АО «СНПС-Актобемунайгаз». С мая по июнь сотрудники департамента исследовали соблюдение природоохранного законодательства при добыче углеводородного сырья в период декабря 2020 года по май 2022 года на месторождении Кенкияк и в деятельности производственной базы в Темирском районе.

В итоге к административной ответственности по ч. 3 ст. 344, ч. 4 ст. 344, ч. 3 ст. 337, ч. 1 ст. 328 КоАП РК возбуждено 11 административных материалов на 14 489 485 тенге. На сегодня основная сумма взыскана. Предприятию дано предписание об устранении нарушений в конк­ретные сроки.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Воздушный шар в центре города – явление само по себе редкое, но если он еще и падает...
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Конституционный суд: риски и ожидания
Перспективы края Великих гор
Внешние и внутренние факторы играют против тенге
Переполох вокруг ТЭЦ-2 поднялся в СМИ и соцсетях Петропавловска
Аксакал шагает по стране
Золотые дипломы выпускникам
Осторожно, вода!
Каникулы с книгой
В магазине торгуют за спасибо!
По родному краю
Пятый район появился в Шымкенте
Пусть загрязнитель платит
Талант из Улытау
Крыша поехала
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Перепил, убил – в тюрьму
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
Документы передали дух эпохи
Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Свежий выпуск
Не надо самовольничать!
Свежий выпуск
Минуточку, вас обманывают
Свежий выпуск
Не выходя из дома
Свежий выпуск
Сенаторы в регионах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]