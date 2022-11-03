​​​​​​​Пусть зажигаются звезды!

Фестиваль «Екі жұлдыз» ежегодно собирает десятки талантливых ребят региона.

Впервые «Екі жұлдыз» прошел в 2014-м и сразу стал ежегодным. Сначала был городским – соревновались воспитанники Центра специальных социальных услуг города Семея. Затем в нем начали принимать участие дети из районов, а с 2018 года – со всей Восточно-Казахстанской области. В этом году фестиваль был посвящен Году детей.

Из 30 конкурсантов в трех возрастных категориях – от 6 до 12 лет, с 12 до 18, от 18 и старше – 12 лучших получили дипломы. На сцене городского Дворца культуры состоялся масштабный гала-концерт, где победители выступили вмес­те с профессиональными артистами и преподавателями по вокалу.

У каждого из ребят был свой наставник, ведь подготовиться к фестивалю – дело весьма нелегкое.

– Особенность фестиваля «Екі жұлдыз» в том, что наши звездочки – ребята с инвалидностью, и порой им тяжело запомнить даже текст песни. Наши наставники занимаются с ними, видят их особенности и способности, находят подход к каждому, – говорит директор Центра оказания специальных социальных услуг города Семея Рымжан Тынысова.

– В Центр я пришла 15 лет назад. Уже принимала участие в «Екі жұлдыз» и становилась обладательницей первого и второго мест. Сегодня выступаю на фестивале с танцевальным номером. Хочу пожелать удачи всем ребятам! – говорит одна из участниц гала-концерта Кумис Молдабаева.

Концерт получился замечательным, ведь в его подготовку вложено столько труда и тепла души. Прекрасно выступали ребята, их поддерживали наставники и бурные аплодисменты зрителей. Гран-при достался конкурсантам из Семея и Аягоза, первое мес­то заняли ребята из Жарминского, Кокпектинского и Бескарагайского районов.