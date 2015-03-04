Пустеют города, вымирают села Свежий выпуск 726 Арлан БЕКБОСЫНОВ

«Восточное» наследие Германии

Германия. Основная часть проб­лем здесь связана с... восточным наследием в виде территории, на которой раньше располагалась ГДР. Из-за закрытия градообразующих предприятий из многих городов бывшего флагмана социалистической Европы начался небывалый отток населения, в некоторых из них даже массово сносят дома.

В первую очередь «великое переселение» затронуло высоко­квалифицированных специалис­тов. И некогда процветающие социалистические оазисы превратились в индустриальные полупустыни. Города Хойерсверда, Шведт, Губен и Вайсвассер иначе как городами-призраками нынче не назовешь. В настоящий момент в них насчитываются десятки тысяч пустых, попросту брошенных квартир. А в Лаузице отток населения обогатил тамошнюю фауну значительным числом волков – природа не терпит пустоты.

Как свидетельствуют демографические исследования, основным бичом провинциальных восточногерманских населенных пунктов выступают два фактора. Первый – ощутимое сокращение рабочих мест за последние четверть века. Большинство гэдээровских предприятий, «заточенных» под плановую экономику, оказались неконкурентоспособными в сравнении с западногерманскими.

Второй фактор – падение рож­даемости в целом в Германии. Доля молодых в общей численности населения постепенно сокращается, а значит, будущее городов строить попросту некому. Вымирание и старение населения неизбежно ведет к упадку инфраструктуры, которую, с одной стороны, некому поддерживать, а с другой – не для кого. Жизнь во многих населенных пунктах еще продолжается лишь благодаря старикам, которые не хотят на закате лет покидать места, где они провели всю жизнь.

Город Вайсвассер в Саксонии за 20 с небольшим лет превратился из города молодежи в город пожилых. Если раньше сюда приезжали в поисках работы, то теперь многие жители навсегда покидают здешние места. Более того, этому населенному пункту грозит еще более безрадостная перспектива – стать городом нищих, когда нынешние безработные перейдут в категорию пенсионеров. И скорее всего, так и случится: с 1998 года число лиц без работы здесь утрои­лось и сегодня составляет 44% от количества трудоспособного населения.

Еще один пример – саксонский городок Хойерсверда. В ГДР он был флагманом горнодобывающей промышленности. В 60-е годы прошлого века здесь возникли кварталы блочных домов, а численность населения к началу 80-х увеличилась до 71 200 жителей. Однако к сегодняшнему дню из-за высокого уровня безработицы и, как следствие, оттока потенциальных работников на запад страны город потерял половину своего населения, но и это не предел.

Незавидная судьба умирающего города постигла и бранденбургский Шведт. В старину он служил резиденцией шведской линии прусской королевской династии Гогенцоллернов. Отсюда и его название. Однако сейчас от былого величия не осталось и следа, и населенный пункт нынче известен в Германии скорее тем, что в течение последних 10 лет один из его 5 районов практически полностью снесен по причине пустующего жилья.

К нынешнему моменту в городе осталось только около 30 тыс. жителей. Основная масса трудоспособного населения перебралась в западные земли Германии по причине все той же безработицы: с момента объединения страны в населенном пункте закрылись несколько крупных предприятий, в том числе и старинная, основанная в 1800 году табачная фабрика.



С приставкой «анти»

Испания привлекает туристов своими пляжами и архитектурными памятниками. Однако теперь в стране появились новые «достопримечательности», которым местные журналисты уже дали приставку «анти». Речь идет о недостроенных жилых районах, пустующих домах и покинутых квартирах.

Главным образом такие объекты недвижимости находятся в предместьях больших городов и в окрестностях курортов. Испанцы называют их ciudades fantasma – города-призраки. Любой, кто хочет понять проблемы, стоящие перед Испанией и косвенно перед другими странами еврозоны, должен проследовать этим «антитуристическим» маршрутом, отмечает Guardian.

Один из таких заброшенных городов – местечко Вальделус в Гвадалахаре. Всего 30 минут езды на скоростном поезде из Мадрида – и вы на месте. Вальделус должен был стать «спальным» городом с 9,5 тыс. домов, в которых могли бы разместиться 30 тыс. жителей. Но девелоперы сумели построить только 1,5 тыс. объектов, что обеспечило жильем всего 700 человек.

Хоакин Ормасабаль – один из тех, кому все-таки удалось получить жилплощадь в Вальделусе. Однако сам он теперь не уверен, что это большая удача. Мужчина купил трехкомнатную квартиру в строящемся доме 4 года назад за 240 тыс. евро. Сегодня его недвижимость стоит менее 140 тыс. евро. Хозяин квартиры демонстрирует «достопримечательности» заброшенного города: пустырь, который должен был стать автостоянкой на 2 тыс. автомобилей, торговый центр, где отстроен только один ярус, школу, в которой должны были учиться 1,7 тыс. учеников, а учатся лишь 300...

История этого испанца показательна для нынешней ситуации на рынке недвижимости страны. Зачарованные доступными кредитами жители скупали недвижимость и оказались не готовы к тому, что рынок в одночасье рухнет. Остановить крах не смогли и власти: в начале 2008 года, в тот момент, когда банковский кризис только грозил стране, премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро уволил некоторых экономистов, назвав их опасения за рынок недвижимости «антипатриотичными». И объявил, что очень скоро испанская экономика по темпам своего роста обгонит Францию. Однако этого не случилось.

Сейчас рынок недвижимости Испании переживает не лучшие времена и, по прогнозам экспертов, будет оправляться от кризиса достаточно долго. Целых 10 лет страна предлагала своим гражданам сверхнизкие процент­ные ставки по ипотеке, и благодаря этому на рынке образовался огромный пузырь. К тому же сегодня каждый пятый испанец – безработный, и лишь немногие экономисты верят в изменение этой статистики к лучшему в обозримом будущем.

Хоакин говорит, что ему все-таки повезло – есть работа в местном банке. Многие его соседи – безработные. Некогда они взяли ипотечные кредиты на 300 тыс. евро, хотя купленные ими дома теперь оцениваются максимум в 200 тыс. евро.



Деревни без крестьян

Проблемы урбанизации затронули и Францию с Бельгией. Людям тяжело становится жить в крупных городах, а потому они стараются переселиться в деревни! Высокая аренда помещений, постоянный затор в пробках погнал тех же парижан в провинцию. Но и здесь не без проблем. Рядом с главным городом страны, например, почти не осталось настоящих сельских поселений. В основном это дачные места.

Желание многих горожан уехать в село приводит к расширению деревень, что не всегда идет им на пользу. Любопытная деталь, которая сразу бросается в глаза, – безлюдье на улицах. Дело в том, что в маленьких деревнях, где из общественных мест обычно присутствуют только мэрия, церковь, почта и начальная школа, идти особо некуда, зато жить здесь дешевле.

Город-призрак под названием Доэль существует в Бельгии уже 700 лет, но вот-вот исчезнет, поскольку попадет под расширение Антверпенского порта. Он расположен в 20 минутах езды к северо-западу от Антверпена и был предназначен под снос еще с 1970-х годов. Местные жители протестами умудрились отсрочить разрушение почти на 50 лет.

В 90-х годах большинство рабочих все-таки город покинули. Зато в него заселились художники-авангардисты, превратившие улицы в полотна самого разного толка. Доэль стал похож на пост­апокалиптический мир из кино – пустые улицы, яркие рисунки на стенах, странные образы. В городе еще проживает постоянно несколько человек – теперь они считают своим долгом охранять хотя бы это рукотворное творчество от вандализма и продолжают бороться за частичное сохранение поселения.



По улицам гуляет только ветер

В отличие от Франции в Болгарии люди переселяются в города либо уезжают на заработки в более благополучные страны.

Если вы решите объездить эту страну на машине, то обнаружите, что на ее территории, в основном в горных районах, очень много призрачных сел, где по улицам гуляет только ветер. В них одиноко торчат полуразвалившиеся дома, от которых остались только части стен или же лестница. Поселков, в которых не проживает никто, уже более 200, утверждают эксперты.

Миграционные потоки по направлению к крупным населенным пунктам вследствие коллективизации сельскохозяйственных участков после 1946 года и строительства новых заводов привели к многократному увеличению населения городов. Во многих селах остались проживать только пожилые люди. Изменений в этом смысле не наступило и после демократических перемен в стране с 1990 года, когда владельцы или их наследники получили обратно свои сельхозучастки.

Обратный путь в село оказался трудным, почти невозможным. Опустевшие поля видны тут и там на всей территории страны. Совсем немногие пожелали отказаться от благ городской цивилизации и вернуться к сельской жизни. Больше всего безлюдных сел в областях Габрово и Велико-Тырново, Центральная Северная Болгария. В других болгарских селах, прежде всего в северо-западной части страны, живут по несколько человек. В большинстве случаев туда автобусы не ездят. Магазинов тоже нет. Продовольствие поставляется на грузовике раз в неделю.

По данным Евростата, поток миграции в города продолжается. Объяснение простое – там легче найти работу. В 2010 году городское население увеличилось почти на 8 человек на каждую 1 000. Для сельских районов статистика – отрицательная.



