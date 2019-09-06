Президент
Пустые обещания и популизм – это удел посредственных политиков – Токаев
Айдана Демесинова
Пустые обещания и популизм – это удел посредственных политиков. Такое мнение высказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Пустые обещания и популизм – это удел посредственных политиков. А мы должны руководствоваться здравыми рассуждениями и прагматичными целями. Уверен, что эти принципы составят философию нашей работы (Национального совета общественного доверия – прим. автора). Понятное дело, что никто из присутствующих не хочет жить и работать в условиях застоя", – сказал Глава государства.

Президент отметил, что при модернизации общественно-политической сферы будут учитываться мнения граждан.

"Наша главная цель остается неизменной – устойчивость государственности. Модернизация всех сфер жизни государства и общества будет осуществляться на основе стратегических целей развития и анализа мнений гражданского общества", – сказал Токаев.

Президент РК заверил, что у него также имеются рациональные и конкретные предложения по улучшению жизни в нашей стране.

"Мы все выступаем за реформы, вопрос в том, какие именно реформы. Ответ на него будет заключаться в конкретных предложениях, выработанных нами совместно. Разумеется, у меня тоже имеются конкретные предложения, я их выскажу в ходе дальнейшей работы", – добавил Глава государства.

Напомним, в Нур-Султане проходит первое заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Цель – обсудить наиболее актуальные вопросы социально-экономической и общественно-политической жизни страны. В мероприятии принимают участие члены НСОД и представители СМИ.

Отметим, впервые Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального совета общественного доверия 12 июня 2019 года на церемонии инаугурации.

"Наших людей сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог будет строиться на признании плюрализма мнений. В обществе разные мнения, но единая нация – вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия, в который войдут представители всего общества, включая молодежь", – сказал Токаев.

В этот же день был подписан указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

17 июля Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении положения и состава Нацсовета. Согласно указу, основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

В рамках этого указа также стало известно, кто вошел в состав Нацсовета.

Как ранее отмечал советник Президента РК Ерлан Карин, в состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК вошли представители практически всех общественного-политических групп страны.

Популярное

Все
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Знать и помнить – наш долг
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
В Смирново – новоселье
Лето, ах, лето…
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Сообщение ЦИК
Храбрый поступок
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Президент
Президент принял участие в 34-м пленарном заседании Совета …
Президент
Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следу…
Президент
О мерах по улучшению бизнес-климата в Казахстане рассказал …
Президент
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]