Пустые обещания и популизм – это удел посредственных политиков – Токаев
Айдана Демесинова
Пустые обещания и популизм – это удел посредственных политиков. Такое мнение высказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Пустые обещания и популизм – это удел посредственных политиков. А мы должны руководствоваться здравыми рассуждениями и прагматичными целями. Уверен, что эти принципы составят философию нашей работы (Национального совета общественного доверия – прим. автора). Понятное дело, что никто из присутствующих не хочет жить и работать в условиях застоя", – сказал Глава государства.
Президент отметил, что при модернизации общественно-политической сферы будут учитываться мнения граждан.
"Наша главная цель остается неизменной – устойчивость государственности. Модернизация всех сфер жизни государства и общества будет осуществляться на основе стратегических целей развития и анализа мнений гражданского общества", – сказал Токаев.
Президент РК заверил, что у него также имеются рациональные и конкретные предложения по улучшению жизни в нашей стране.
"Мы все выступаем за реформы, вопрос в том, какие именно реформы. Ответ на него будет заключаться в конкретных предложениях, выработанных нами совместно. Разумеется, у меня тоже имеются конкретные предложения, я их выскажу в ходе дальнейшей работы", – добавил Глава государства.
Напомним, в Нур-Султане проходит первое заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Цель – обсудить наиболее актуальные вопросы социально-экономической и общественно-политической жизни страны. В мероприятии принимают участие члены НСОД и представители СМИ.
Отметим, впервые Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального совета общественного доверия 12 июня 2019 года на церемонии инаугурации.
"Наших людей сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог будет строиться на признании плюрализма мнений. В обществе разные мнения, но единая нация – вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия, в который войдут представители всего общества, включая молодежь", – сказал Токаев.
В этот же день был подписан указ о создании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
17 июля Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении положения и состава Нацсовета. Согласно указу, основной целью деятельности Национального совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.
Как ранее отмечал советник Президента РК Ерлан Карин, в состав Национального совета общественного доверия при Президенте РК вошли представители практически всех общественного-политических групп страны.