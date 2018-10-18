​Путь чистой воды

На прошлой неделе к новым водоводам были подключены дома жителей Жангалинского и Казталовского районов. В частнос­ти, строительство водопровода в Жангалинском районе позволило повысить обеспеченность чистой питьевой водой с 54,8 до 82%.

Как отмечает аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, два года назад цент­рализованную питьевую воду в регионе получали 36% жителей, сейчас этот показатель вырос до 45%. Общая протяженность подведенных водопроводов составила 2 тыс. км.

Большое значение для региона имеет и тот факт, что все материа­лы, которые используются при строительстве сетей водопровода, местные.

– Благодаря модернизации водоводов были загружены сразу 3 завода, выпускающих полиэтиленовые трубы, а также стройкомбинат, специализирующийся на железобетонных изделиях для водозабора, Уральский литейно-механический завод, изготовивший водозаборные башни, наконец, транспортные компании, задействованные на транс­портировке стройматериалов и конструкций. Также к работе привлекалось местное население, тем самым обеспечивалась занятость сельчан. На следующий год планируется подведение водопроводов еще к 50 населенным пунктам, – сказал глава региона, лично приехавший в район, чтобы разделить праздник.

Строительство водопровода в Жангалинском районе началось в сентябре прошлого года, его проектная стоимость превысила 2,5 млрд тенге. Подрядной организацией выступило ТОО «Уральская торгово-промышленная компания».

Водопровод из подземного источника «Құлшық» протяженностью 150,54 км обеспечит потребности таких населенных пунктов, как Жуалыой, Жанаказан, Мастексай, Мукыр, Жанажол, Сарыкол, Копжасар и Жанакала, где проживают более 16 тыс. человек. Наряду с доступом к чистой питьевой воде в регионе решается вопрос восстановления иррига­ционных сооружений, необходимых для развития сельского хозяйства, в частности животноводства.

В настоящее время завершается третий этап реконструкции самого длинного водохранилища Западно-Казахстанской области – Кирово-Чижинского канала, общая протяженность которого составляет 178 км. Объект, построенный почти 50 лет назад, берет свое начало от Кировского водохранилища.

В 2011 году было принято решение о его реконструкции, целью которой являлась переброска воды из Урала в Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района. В 2018 году из средств республиканского бюджета на эти нужды было выделено свыше 323 млн тенге. По словам заместителя директора ЗКОФ РГП «Казводхоз» Тулегена Гумарова, на строительстве задействованы 60 человек. Сдача объекта ожидается к концу ноября.

– Согласно поручению Президента по восстановлению ирригационных сооружений эта огромная работа проводится совместно с Министерством сельского хозяйства республики, – отметил аким области Алтай Кульгинов. – Канал проходит по территории четырех районов, по всей его протяженнос­ти будет проводиться обводнение 130 тысяч гектаров. Это большая поддержка для сельского хозяйства области, хорошая возможность для увеличения поголовья скота. Нужно создать благоприятные условия для крестьянских хозяйств, чтобы они могли сеять и иметь собственное кормопроизводство.

Близится завершение третьего этапа реконструкции. Государство выделило на этот проект свыше 1 млрд 200 млн тенге. Сейчас работа ведется на самом сложном участке под газопроводом высокого давления Средняя Азия – Центр, чтобы весной вода могла беспрепятственно проходить по каналу, укрепленному со всех сторон. Весной планируется соединить реку Урал с рекой Большой Узень.