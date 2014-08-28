Путь длиною в двадцать лет Токтархан НУРАХМЕТОВ, почетный сотрудник КГБ СССР и КНБ РК,

История создания этого единственного в своем роде учебного заведения страны довольно интересна. С обретением Казахстаном суверенитета перед молодой республикой остро встал вопрос о подготовке специалистов в сфере государственной безопасности. Раньше обучение разведчиков и контрразведчиков осуществлялось в различных учебных заведениях и структурах по всему Советскому Союзу.



В Казахстане в 1974 году в Алма-Ате были образованы Курсы усовершенствования руководящего и оперативного состава КГБ при Совете Министров СССР. В декабре 1979 года их преобразовали в Курсы повышения квалификации кадров КГБ СССР, а с 1983 года – в Высшие курсы КГБ СССР на правах высшего учебного заведения для подготовки и повышения квалификации сотрудников оперативно-технического профиля. Говоря об их уровне, необходимо отметить, что на данных курсах готовили особо секретных специалистов для всего Советского Союза.



На базе этой обучающей структуры, преобразованной в Высшие курсы КНБ РК, нам и предстояло в 1992 году соз­дать учебное заведение для подготовки собственных кад­ров национальной безопаснос­ти. Помимо возникших финансовых и организационных проблем, особенно пришлось столкнуться с кадровым воп­росом. Многие профессионалы разъезжались по своим «национальным квартирам», и спустя некоторое время на Высших курсах возникла острая нехватка преподавательского состава.



Чтобы решить этот вопрос, была проделана большая работа по укомплектованию вуза опытными оперативными сотрудниками и работниками учебных заведений гражданского профиля. В 1992–1993 годах были приняты десятки новых специалистов из высших учебных заведений Алматы, а также из числа оперативных работников КНБ и опытных ветеранов КГБ, и благодаря этому на Высших курсах удалось наладить планомерный процесс обучения. Но все это время не давала покоя мысль о создании на базе нашей структуры настоящего высшего учебного заведения – института.



В результате после интенсивной подготовительной работы постановлением Правительства РК в январе 1994 года был создан Институт Комитета национальной безопасности. С 1 сентября вуз стал принимать курсантов на пятигодичный поток обучения. Были открыты ряд факультетов, десятки специальных кафедр, начал формироваться профессорско-преподавательский состав. Эта дата считается днем основания нашего учебного заведения.



Сложный период становления независимого Казахстана, его государственных институтов был нелегким и для специальных служб страны. Курс, взятый на построение правового демократического государства, предъявлял принципиально иные требования к подходам в деятельности органов безопасности, которые основывались бы на приоритете обеспечения защиты прав и свобод человека, интересов общества, строгом соблюдении законности. Исходя из этого, подготовка кадров требовала коренной перестройки учебно-воспитательного процесса, создания его новой научно-методической базы.



Поэтому создание собственного высшего учебного заведения для органов национальной безопасности сопровождалось дальнейшим совершенствованием структуры и содержания обучения. Наряду с этим с целью развития собственного научно-педагогического потенциала в 1998 году впервые на базе Института КНБ был открыт специализированный диссертационный совет, позволивший готовить научные кадры высшей квалификации. Вся проделанная работа была направлена на реализацию новой концепции развития высшего образования в стране, предусматривавшей подготовку квалифицированных специалистов, сочетавшей фундаментальность и универсальность образования с конкретным научно-прикладным профилированием.



Качественные преобразования, проходившие в ведомственном вузе, были отмечены Президентом РК Н. Назарбаевым на расширенной коллегии КНБ РК в 1997 году. Глава государства сказал: "У вас есть хорошее учебное заведение, которое по праву выдвинулось в ряд наиболее элитных вузов респуб­лики. Думаю, Институт КНБ необходимо в дальнейшем укреплять и всячески поддерживать на уровне подлинной кузницы кадров для органов национальной безопасности".



Свидетельством правиль­нос­ти выбранного нами курса, его организационного укреп­ления, серьезного вклада в дело подготовки кадров для органов безопасности стало то, что 6 мая 1999 года указом Президента РК институт был преобразован в Академию Комитета национальной безопас­ности Республики Казахстан. В целях совершенствования образовательного процесса в академии было введено преподавание ряда новых учебных дисциплин, при этом особое внимание уделено приведению содержания и качества обучения в соответствие с потребнос­тями оперативной практики и углублению юридической подготовки курсантов и слушателей.



Таким образом, были заложены основы, правовые и организационные предпосылки для дальнейшего развития системы профессионального образования ведомства в целом. Все годы становления вуза не переставала осуществляться подготовка высококвалифицированных специалистов. Укреп­лялась учебно-лабораторная и материально-техническая базы, совершенствовалась методическая и научно-исследовательская работа, менялись в соответствии с требованиями времени квалификационные характеристики выпускников.



Один из важных моментов – интеграция учебного процесса с оперативной прак­тикой. Дело в том, что вуз напрямую связан с боевыми подразделениями комитета, все новые методы работы оперативных работников сразу же осваиваются в стенах учебного заведения. И наоборот, преподаватели академии считают своим долгом поделиться знаниями и наработками с оперативниками, тем более что большая их часть – это вчерашние выпускники вуза.



Сегодня Академия КНБ является головным специальным многопрофильным высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку кадров для специальных государственных органов страны. Это, несомненно, одно из динамично развивающихся учебных заведений Казахстана. Академия, основанная на лучших традициях спецслужбы, отечест­венной науки и образования, по праву занимает достойное место в системе высшего образования страны и имеет весь необходимый потенциал для подготовки конкурентоспособных специалистов.



Деятельность Академии КНБ отличают инновацион­ный характер, переход к многоступенчатой гибкой модели вуза. Практически все выпускники сегодня востребованы и занимают ключевые долж­ности как в специальных службах, так и в других государственных структурах. Академия готовит кадры не только для КНБ, но и для Службы государственной охраны, Службы внешней разведки "Сырбар", Минис­терства обороны и некоторых других ведомств страны.



Наряду с этим осуществляются подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов для органов безопасности и специальных служб дружественных иностранных государств.



За прошедшие 20 лет в истории учебного заведения, как и в истории страны, были и временные трудности, и несомненные удачи, этапные события и памятные даты, менялись условия и направления в подготовке кадров для специальных государственных органов. Но для коллектива академии всегда остается главным верное служение Родине и народу Казахстана, стремление готовить высококвалифицированных специалистов и истинных профессионалов своего дела.

