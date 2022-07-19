Статьи Путь добра и помощи 19 июля 2022 г. 0:00 Таша Нойер Благотворительный марафон Asar Joly стартовал на столичном ипподроме «Казанат». Мероприятие организовано в этноауле в формате курултая по инициативе благотворительного фонда Asar Ume при поддержке Министерства информации и общественного развития, акимата Нур-Султана и городского управления по вопросам молодежной политики. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен, представители ряда благотворительных организаций страны. Инициированный членом Совета по молодежной политике при Президенте РК, руководителем ОФ «Asar Ume» Асхатом Нурмашевым марафон Asar Joly проходит в целях поддержки общественно полезных молодежных инициатив, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, пропаганду культуры и традиций народа. – Проекту Asar Joly помогают все акиматы страны, мы провели специальное заседание, договорились с акимами. Моя прямая задача – поддерживать такие проекты, направленные прежде всего на установление благополучного социального положения всех граждан страны. В связи с этим в Казахстане была принята программа по увеличению реальных доходов населения. Я всегда готов поддержать любые связанные с этим идеи, – подчеркнул заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов. Как отмечают организаторы, все новое – хорошо забытое старое, поэтому задача проекта состоит в возрождении славной традиции наших предков – асар. Таким образом в фонде намерены сплотить и собрать народ, помочь нуждающимся, приобщить к труду и общему делу молодежь. – Наши предки, которые ради добра и помощи близким готовы были пройти за день 20–30 километров на конях, стали для нас отличным примером. Мы, уже с современными технологиями и средствами передвижения, собираемся из Нур-Султана выехать во все города Казахстана, чтобы совершать добро, дать приют нуждающимся, помочь семьям, находящимся в беде, – рассказал руководитель благотворительного фонда Asar Ume Асхат Нурмашев. В честь старта марафона в Нур-Султане была организована насыщенная культурная программа: национальные игры – стрельба из лука, тенге алу, асык ату, а также театрализованная постановка с участием пятидесяти всадников. В первом туре участники марафона посетят восемь городов, всего же запланировано двадцать остановок. – Планируем обеспечить жильем около пятидесяти семей по всей стране. Хотим мотивировать людей, вытащить их из состояния иждивенчества, помочь с трудоустройством, образованием, профессией, чтобы они не нуждались, поднялись сами и помогали другим. Для добрых дел мы пытаемся объединить всю страну, – отметил Асхат Нурмашев. Asar Ume – это общественный фонд помощи многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, молодежи здесь помогают трудоустроиться, учиться, заняться бизнесом. За три года фонд объединил более 3 млн человек по всей стране – молодых и взрослых волонтеров, предпринимателей, рабочих и активных граждан, помог с жильем 440 малообеспеченным семьям. Пред. След. Пред. След.