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Путь добра и помощи
Таша Нойер

Благотворительный марафон Asar Joly стартовал на столичном ипподроме «Казанат».

Мероприятие организовано в этноауле в формате курултая по инициативе благотворительного фонда Asar Ume при поддержке Министерства информации и общественного развития, акимата Нур-Султана и городского управления по воп­росам молодежной политики. В торжественной церемонии открытия приняли участие замес­титель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен, представители ряда благотворительных организаций страны.

Инициированный членом Совета по молодежной политике при Президенте РК, руководителем ОФ «Asar Ume» Асхатом Нурмашевым марафон Asar Joly проходит в целях поддержки общественно полезных молодежных инициатив, направленных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, пропаганду культуры и традиций народа.

– Проекту Asar Joly помогают все акиматы страны, мы провели специальное заседание, договорились с акимами. Моя прямая задача – поддерживать такие проекты, направленные прежде всего на установление благополучного социального положения всех граждан страны. В связи с этим в Казахстане была принята программа по увеличению реальных доходов населения. Я всегда готов поддержать любые связанные с этим идеи, – подчеркнул заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов.

Как отмечают организаторы, все новое – хорошо забытое старое, поэтому задача проекта состоит в возрождении славной традиции наших предков – асар. Таким образом в фонде намерены сплотить и собрать народ, помочь нуждающимся, приобщить к труду и общему делу молодежь.

– Наши предки, которые ради добра и помощи близким готовы были пройти за день 20–30 километров на конях, стали для нас отличным примером. Мы, уже с современными технологиями и средствами передвижения, собираемся из Нур-Султана выехать во все города Казах­стана, чтобы совершать добро, дать приют нуждающимся, помочь семьям, находящимся в беде, – рассказал руководитель благотворительного фонда Asar Ume Асхат Нурмашев.

В честь старта марафона в Нур-Султане была организована насыщенная культурная программа: национальные игры – стрельба из лука, тенге алу, асык ату, а также театрализованная постановка с учас­тием пятидесяти всадников.

В первом туре участники марафона посетят восемь городов, всего же запланировано двадцать остановок.

– Планируем обеспечить жиль­ем около пятидесяти семей по всей стране. Хотим мотивировать людей, вытащить их из состояния иждивенчества, помочь с трудоустройством, образованием, профессией, чтобы они не нуждались, поднялись сами и помогали другим. Для добрых дел мы пытаемся объединить всю страну, – отметил Асхат Нурмашев.

Asar Ume – это общественный фонд помощи многодетным семь­ям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, молодежи здесь помогают трудоустроиться, учиться, заняться бизнесом. За три года фонд объединил более 3 млн человек по всей стране – молодых и взрослых волонтеров, предпринимателей, рабочих и активных граж­дан, помог с жильем 440 малообеспеченным семьям.

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