Путь фронтовика Отеша-ага Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Участник Великой Отечественной войны Отеш Жалмагамбет живет, как и принято традиционно у казахов, в семье младшего сына Талгата. Частный добротный дом с большим двором расположился в районе «Жилгородок» по улице Гагарина, 2. Отеш-ага, несмотря на 91-летний возраст, вышел к нам сам, встречая нас у порога в парадной военной форме, сшитой для него по заказу. В ней он на днях должен поехать с группой ветеранов войны области в Астану на Парад Победы. На груди поблескивают десятки боевых наг­рад, среди которых замечаю сразу 3 ордена и медаль «За отвагу». Аксакал по-отечески обнял нас и пригласил в дом.

– Журналистов к нам в эти дни много приходило, чтобы взять интервью, но чтобы еще и с деньгами... – улыбается младшая келин аксакала Райса. Аксакал искренне поблагодарил руководство, коллектив газеты за такую заботу.

Наш разговор постепенно переходит в русло воспоминаний о тех грозных годах, которые выпали на долю старшего поколения, о той страшной войне. Родился Отеш Толегенулы в небольшом ауле Родник. Его именовали в то время еще конезаводом-52, который относился к совхозу «Эмба» Мугалжарского района. В 7 лет потерял мать. Это было как раз начало 1930 годов – голодных, холодных. Попал в аульный детский дом, где получил 7-летнее образование, после чего по воле судьбы его переведут в школу-интернат в Актобе. Там и окончит 8 классов. А тут грянула война.

В августе 1942-го Отеша Жалмагамбета призовут в армию. Вместе с группой новобранцев его направят сначала на курсы телеграфистов, по окончании которых перебросят на 1-й Украинский фронт в 930-й отдельный батальон связи. Он дис­лоцировался в тот момент в самом пекле боев под Курском. Битва на Курской дуге до сих пор перед глазами как страшный сон: и в воздухе, и на земле тогда развернулись ожесточенные схватки. Взрывы снарядов, столкновения танковых армад, бомбежки, словом, все было в огне. Но как фашисты ни пытались взять реванш на этих позициях после сокрушительного поражения под Сталинградом, бросив в атаку самые лучшие, отборные силы, в том числе новые танки «тигр», «фердинанд», сломить советские войска им не удалось. Наоборот, стали отступать.

– Чудом остался жив в этом пек­ле, – говорит ветеран. – Первый салют Победы будет произведен пос­ле этого с освобождением города Белгорода. Наши бойцы проявили на полях брани настоящий героизм.

Участвовал О. Жалмагамбет затем в боях на территории Украины под Кировоградом. Батальон, в котором он служил, был задействован в Херсон-Шевченковской операции. Форсировал Днепр. Уцелел тоже чудом, видно, в рубашке родился. Еще до начала атаки связь нужно было наладить по ту сторону Днепра, где залегли немцы. Под прикрытием ночи и завесой дымовых шашек ему с одним из армейцев удалось-таки переплыть на лодке на правый берег реки и закрепиться. Стояла осень 1943-го. За успешное выполнение этого задания командование наградило бойца медалью «За отвагу». И это не единственный эпизод из боевой жизни солдата.

Не раз находился на грани жизни и смерти. В апреле 1944-го батальон будет участвовать еще в одной ожесточенной военной операции против фашистской нечисти в Молдавии – «Яссы-Кишиневской». Потом будут Румыния, Польша. Сандамировская операция. Освобождал концлагерь Майданек. До сих пор перед глазами Отеша-ага изможденные, голодные люди, которых спасли от неминуемой смерти: до прихода советских войск фашисты спешно готовились усыпить их в газовых камерах, а затем сжечь в крематории. Среди них были и дети.

Зимой 1944-го ступили на землю Чехословакии, а там и до фашистского логова было уже недалеко. К весне 1945 года форсировали Одер и вышли на второй по величине в Германии город Дрезден. Недалеко от него, у реки Эльбы в местности Торгау, Отеш Жалмагамбет стал непосредственным участником встречи советских подразделений с воинскими формированиями союз­ников во Второй мировой войне – англичанами и американцами. Здесь и встретил Победу.

Правда, приказа о возвращении домой ему придется ждать после этого еще пару лет на чужбине. Его часть будет переброшена вновь на Украину – в Закарпатский военный округ, где голову подняла банда Степана Бандеры. Это была совсем другая война. Связь налаживал с группами воинских подразделений, которые выслеживали бандформирования в лесу, в горах. И так до самой весны 1947-го.

Демобилизовавшись, вернулся в родные края. В совхозе «Оркаш» устроился работать учетчиком. Позже в Актобе прошел курсы бухгалтеров при учебном комбинате и по этой специальности трудился в ряде колхозов и совхозов. На заслуженный отдых вышел в 1984 году, будучи работником отдела кадров в совхозе «Эмба». 56 лет вместе прожил с супругой Инзипией, которая работала в селе библиотекарем. Вырастили шестерых детей. Сегодня у Отеша-ага 17 внуков и 36 правнуков.