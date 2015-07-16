Путь инклюзивного и устойчивого развития Свежий выпуск 582 Шамшад АХТАР, заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

В данном контексте стоит отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион – динамичный и оживленный рынок – уже активно обсуждал вопросы финансирования развития и одобрил инициативы, которые раскроют его ресурсный потенциал. Наш регион добился значительных успехов в области сокращения доли населения, проживающего в условиях крайней нищеты, с ужасающих 53% в 1990 году до 12% – сегодня, что демонстрирует его устойчивость. Рост торговли сохранился на стабильном уровне и по объемам внутрирегиональной торговли уступает только Европейскому союзу. Ключом к финансовой стабильности и благополучию будет являться улучшение доступа к финансированию развития, что предполагает охват всех сегментов общества, включая не обслуживаемые банками бизнес и самодостаточные предприятия. Необходимо и в дальнейшем использовать системы финансирования для создания оптимальных механизмов для координации и сопряжения финансовых потоков.

Являясь домом для 60% населения всего мира, данный регион, демонстрирующий темпы роста, превышающие показатели развитых стран, по подсчетам ЭСКАТО, требует финансирования в объеме около 2,1–2,5 трлн долларов в год в интересах устойчивого развития, включающего искоренение бедности, улучшение доступа к основным услугам, обеспечение социальной защиты, развитие инфраструктуры и решение вопросов смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним. Азиатско-Тихоокеанский регион нуждается в запуске инициатив, направленных на удовлетворение потребностей в финансировании торговли, объем которых в настоящее время составляет половину всего мирового дефицита торгового финансирования, составляющего приблизительно 2 трлн долларов. Неадекватные уровни финансирования могут негативно отразиться на производственных и экспортных возможностях фирм.

Невзирая на то что объемы требуемых денежных средств могут показаться огромными, регион известен своими высокими уровнями сбережений, накопленными резервами и способностью привлекать крупные потоки капитала и денежных переводов. Более того, согласно подсчетам, в 2013 году бюджетные поступления в регионе составили 4 трлн долларов, а сбережения частного сектора – еще 6 трлн долларов. В том же году совокупный объем финансовых активов наиболее состоятельных людей в регионе составил 35 трлн долларов.

Если имеющихся финансовых ресурсов в принципе более чем достаточно для требуе­мых инвестиций в интересах устойчивого развития, почему же тогда они не используются более эффективно? Первой причиной является то, что инвестиции в интересах устойчивого развития, к примеру, в сферу социальной защиты или смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним имеют высокую социальную отдачу, но при этом воспринимаются как имеющие низкую либо нулевую норму доходности в традиционном смысле. Другая причина – неравномерное распределение финансовых потребностей и ресурсов по странам, когда некоторые обладают избыточными средствами, в то время как потребности большинства превышают их собственные финансовые возможности. Отсутствие долгосрочного и венчурного капитала является серьезным препятствием на пути осуществления ключевых инфраструктурных проектов, в том числе по развитию трансграничной инфраструктуры, которые имеют высокий потенциал для повышения конкурентоспособности и дальнейшего процветания региона.

Признавая эти вызовы, Азия и Тихий океан при поддержке ЭСКАТО приняла участие в двух консультативных процессах на высоком уровне. Обсуж­дения между политическими лидерами региона, финансовыми экспертами, деловым сообществом и гражданским обществом привели к консенсусу в отношении формирования реальной и конкретной программы действий для решения указанных финансовых проблем. Среди выдвинутых предложений можно отметить следующие:

– создание Азиатско-Тихоокеанского форума для улучшения соотношения между налогами и ВВП путем расширения налоговых баз, устранения послаблений и лазеек, а также повышения эффективности административного управления и взимания налогов. Данные меры требуют обязательного осуществления;

– более рациональное и эффективное расходование государственных средств с целью снижения доли непродуманных и непродуктивных расходов;

– осуществление мероприятий по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли путем стимулирования регионального сотрудничества между национальными налоговыми органами с целью сокращения потерь в доходах в результате уклонения международных корпораций от уплаты налогов и незаконного движения финансовых потоков;

– оказание странами официальной помощи в развитии и направление ее туда, где она больше всего необходима, включая привлечение дополнительного финансирования.

Регион может извлечь дополнительные выгоды от использования различных диверсифицированных подходов и механизмов сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. С одной стороны, это подразумевает принятие конкретных шагов Китаем, Россией и Индией для введения в действие новых банков развития, создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонда Шелкового пути. С другой стороны, Азиатский банк развития провел благоприятную оптимизацию собственного капитала. Тесное сотрудничество между этими новыми и существующими многосторонними банками развития должно сыграть ключевую роль в финансировании устойчивой и надежной инфраструктуры, в том числе способствующей улучшению трансграничных инфраструктурных возможностей.

Существуют дополнительные возможности для развития региональных финансовых рынков путем принятия современных, гармонизированных финансовых положений и учреждений, которые могли бы наилучшим образом провести взаимное согласование стандартов в случаях, когда два или несколько государств договорятся о признании адекватности стандартов друг друга. Это может способствовать торговле ценными бумагами между странами и на более позднем этапе заложить основание для развития регионального рынка капитала. Форум АСЕАН по рынку ценных бумаг, в состав которого входят органы регулирования рынков капитала 10 стран-членов, представляет собой первый шаг на пути взаимного признания стандартов по первичным предложениям, финансовым посредникам, профессио­нальным участникам рынка, коллективным инвестиционным схемам и биржам ценных бумаг.

Хорошая новость заключается в том, что Азиатско-Тихо­океанский регион не пребывает в ожидании, а уже двигается в направлении обеспечения необходимых средств для претворения в жизнь указанных целей устойчивого развития. И хотя регион принял на себя ведущую роль в осуществлении этих первых важных шагов, крайне важно не дать этому движению остановиться, необходимо поддерживать и осуществлять мероприятия в рамках достигнутого консенсуса, чтобы Азия и Тихий океан могли и дальше показывать путь инклюзивного и устойчивого развития.



