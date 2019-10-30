​Путь к качеству

Столичное учебное заведение 2 года назад было передано в управление частной компании CA Garden Schools. За прошедшее время инвестором вложено свыше 100 млн тенге в ремонт и обновление материально-технической базы школы. Созданы новые функциональные зоны, такие как co-working площадка в формате open-space, кабинет дополнительного образования intellectum, а также лекционный кабинет garden hub, состоящий из трех зон – лекционной, творческой и медиа.

По словам директора школы-лицея № 54 Шакарима Сейсенбай, в целях совершенствования сис­темы обучения преподавательский состав на постоянной основе проходит курсы повышения квалификации. Отменены дежурства учителей в праздничные дни и другие несвойственные им функции. Впервые в истории учебного заведения его выпускники поступили в топовые вузы Казахстана и зарубежья.

Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» отметил, что положительные изменения в школе стали возможны благодаря системам менеджмента, внедряемым бизнесом, и подобный опыт будет интересен для распространения среди других образовательных учреждений.

– По линии партии мы изучаем успешные примеры подобных учебных учреждений, чтобы на законодательном уровне совершенствовать систему образования страны. По инициативе Елбасы – Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана ­Назарбаева разработан законопроект «О статусе педагога», направленный на повышение статуса данной профессии, сокращение несвойственной нагрузки на учителей. Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поручено в течение предстоящих четырех лет повысить заработную плату учителей в 2 раза. «Nur Otan» будет активно вести работу в данном направлении, помогать нашим учителям, создавать условия, защищать их, – сказал Бауыржан Байбек.