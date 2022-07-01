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Путь к мечте
Елена Ульянкина, Улытауская область

 

Благодаря домбре сбылась мечта Аркадия Повеленского из поселка Карсакпай – стать профессиональным музыкантом.

Аркадий с детства грезил о сцене, хотел стать музыкантом. Только вот музыкальной школы в его родном рабочем поселке под Жезказганом не было, да и не могло быть, ведь население Карсакпая не дотягивает даже до 2 000 человек. Здесь всего одна общеобразовательная школа, а о специализированной и мечтать не приходится.

Однако это не помешало юному таланту развиваться. Аркадий самостоятельно научился играть на гитаре и на баяне. А в 11-м классе в поле зрения сероглазого самородка оказалась домбра. Юноша взял ее в руки и больше не выпускал.

– Знаете, я с самого детства говорил, что я – человек сцены, – рассказывает Аркадий Повеленский. – Был уверен, что свяжу свою жизнь с музыкой. Так и получилось. Помню, когда мне было 17 лет, встретил соседа, который окончил музыкальный колледж по классу домбры. Я решил попробовать освоить этот инструмент. Стало получаться, и мне это нравилось.

А потом талантливый парень поступил в Жезказганский музыкальный колледж. Аркадия приняли, несмотря на то, что у него не было музыкальной подготовки. Как так получилось, и сам не понимает. Наверное, преподаватели, которые принимали вступительные экзамены, увидели в нем потенциал и решили дать шанс.

Аркадий рассказывает, что поначалу учиться было сложно. Например, нужно было привыкнуть сидеть в позе домбриста – с красивой постановкой ног и рук. Также пришлось отвыкать от техники игры на гитаре и привыкать к тонкому грифу домбры. Со стороны кажется, что эти два инструмента похожи, но профессионалы знают, что это не так.

– Гитара и домбра сильно отличаются, – объясняет молодой музыкант. – Во-первых, строение инструментов разное. Во-вторых, разнится характер произведений, которые на них исполняют. Это инструменты разных культур. Домбра – инструмент Великой степи, и исполнение на домбре казахских народных произведений передает дух далеких эпох. Гитара отождествляется с европейской музыкой, в том числе с современной. Домбра мне больше по душе.

Одна из любимых композиций Аркадия Повеленского – кюй «Көңіл толқыны», название которого можно перевести как «Волна эмоций». Его автор – казахстанский композитор с трагической судьбой Сакен Турысбеков. Он вложил в свое произведение любовь, боль и отчаяние, которые пережил после смерти дочерей Жанар и Анар.

Мелодия кюя заставляет сердце слушателя дрожать, погружает в пучину мыс­лей и чувств. В этом домбрист Аркадий убеждается каждый раз, когда исполняет произведение Сакена Турысбекова.

– Это философский кюй, – рассуждает он. – Когда его слышишь, в душе возникает необъяснимое волнение – причем и у исполнителя, и у публики. Мне это нравится. Я люблю исполнять грустные, лирические и философские произведения. Они не оставляют человека равнодушным, заставляют задуматься над важными вопросами, которые беспокоят каждого из нас.

В этом году Аркадий Повеленский окончил колледж и теперь собирается поступать в вуз. Куда именно, еще не решил. Но хочет попробовать покорить приемную комиссию Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Чем? Хорошей игрой на домбре, прекрасным владением государственным языком, увлеченностью музыкой, личным обаянием.

– Я обычно не говорю, что знаю казахский. Для меня это естественно, это часть моей жизни, – отмечает Аркадий. – Например, когда в такси водитель-казах обращается ко мне по-русски, я отвечаю ему на его родном языке. Он удивляется, расспрашивает, где я живу и учусь. Между нами возникает взаимопонимание, взаимный интерес. Для меня это очень важно. В нашей стране люди разных национальностей приобщаются к казахской культуре, знают и любят ее.

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