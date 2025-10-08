Путь к новым карьерным возможностям
6
Анастасия Михайлова
На полях международной конференции Digital Bridge 2025 представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и некоммерческой организации TechnoWomen подвели итоги работы по вовлечению девочек и женщин в технологические индустрии. Также были озвучены результаты двух масштабных образовательных программ – AqylTech и IT-Aiel – за 2025-й. Благодаря реализованным инициативам более 11 тыс. казахстанских женщин освоили новые специальности по ИИ в этом году.