По словам председателя правления НКО TechnoWomen Азизы Шужеевой, AqylTech и IT-Aiel показали, что образование – ключ к транс­формации общества. Молодежь и женщины Казахстана открывают для себя новые профессии, становятся увереннее и формируют основу для устойчивого будущего страны.

Развитие их цифровых компетенций, расширение экономических возможностей – одна из приоритетных задач Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Всего за три последних года по проекту IT-Aiel – программы, направленной на развитие цифровых навыков, повышение финансовой грамотности и создание новых карьерных возможностей, – обучились более 18 тыс. девушек и женщин.

– Для меня обучение стало переломным моментом: я получила навыки цифрового маркетинга и смогла открыть бизнес онлайн. Теперь у меня есть финансовая независимость и уверенность в завтрашнем дне, – поделилась впечатлениями одна из участниц проекта IT-Aiel из Алматы.