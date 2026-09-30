Путь к развитию садовой селекции открывает наука

Организованное силами ТОО «Казахский научно-исследовательский­ институт плодоовощеводства» (КазНИИПО)­ мероприятие было посвящено теме «Зеленый вектор: интеграция науки, профессионального образования и аграрного производства». В центре внимания участников встречи оказались вопросы, касающиеся, в том числе, селекции, развития питомниководства, защиты­ растений, минерального питания, механизации, технологий интенсивного сада. Ученые презентовали свои работы по научному обеспечению отрасли, подготовке аграрных кадров, взаимодействию науки и бизнеса.

Опытом практической работы, нюансами освоения новых технологий и особенностей выращивания посадочного материала поделились местные фермеры из агроформирований «Сады Жетысу трейд», Apple bee, «ЧАФ «Тургень» и ряда других структур из южных и юго-восточных областей рес­публики.

Представленная в рамках Дня сада выставка новых агро­технологий, достижений отечественных ученых-селекционеров, производителей удобрений и переработчиков плодоовощной продукции продемонстрировала тесную связь научных разработок с реальными потребностями аграрного сектора. Как известно, ТОО «КазНИИПО» проводит системную работу по научному обеспечению отрасли. Исследования инс­титута охватывают селекцию и сортоизучение плодовых, ягодных культур и винограда, сохранение генетических ресурсов, развитие безвирусного питомниководства, совершенствование агротехнологий, систем питания и защиты растений.

В ходе дискуссий на полях мероприятия эксперты были едины в том, что современное развитие садоводства и виноградарства невозможно без системного взаимодействия науки, профессионального образования и аграрного производства. Одной из основных задач отрасли выступает создание и внедре­ние высокопродуктивных, устойчивых к местным природно-климатическим условиям сортов плодовых, ягодных культур, развитие отечественной селекции­ и питомниководства,­ совершенствование технологий орошения, питания и защиты­ растений, а также внедрение современных методов механизации и цифровизации.

По словам заместителя председателя правления по науке ТОО «КазНИИПО» Сау­ле Казыбаевой, в нынешнем полевом сезоне коллектив НИИ занимался пополнением генофонда плодовых растений. Так, в прошлом году была начата закладка сада из саженцев, полученных из России.

На площади в три гектара были заложены традиционные и новейшие промышленные сорта яблони, а также широкий спектр плодово-ягодных культур. Созданы экспериментальные участки для апробации высокоурожайных, коммерчески востребованных и адаптированных к условиям Казахстана сортов.

– Площадь сада будет увеличена еще на один гектар. В этом году хотим продолжить пополнение коллекции, привезли посадочный материал из Краснодара, – отметила эксперт.

По словам ученой, коллекция необходима для проведения научно-исследовательских работ по адаптации интродукционных сортов в климатических условиях юго-востока Казахстана. Попутно планируется выращивать посадочный материал и использовать для селекции, а также в качестве донора родительских форм. На этой основе намечено создавать новые отечественные сорта плодово-ягодных культур.

Нынешний год для садоводов был нелегким. Затяжная и влажная весна, жаркое лето создали благоприятный фон для развития болезней, поэ­тому садоводам пришлось массово применять препараты от парши, мучнистой росы и бактериального ожога.

Фермерам приходилось принимать решения по проведению агротехнических мероприятий и защите растений для сохранения качественного урожая. И те, кто по всем правилам использовал препараты против болезней, получили неплохой урожай. У фермеров яблок в нынешнем году много, и это можно понять даже по ценам на рынке, подчеркнула Сауле Казыбаева.

В рамках мероприятия его участники также посетили демонстрационный сад перс­пективных яблоневых сортов, где им была представлена корейская садовая уборочная платформа, позволяющая увеличить скорость сбора фруктов и сделать более безо­пасными условия труда работников.