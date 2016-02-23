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​Путь к себе
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

В экспозиции можно увидеть первые пробы кисти и произведения последних лет, отражающие метаморфозы состояния женщины, когда материнство изменяет ее личность. Художница выбрала в искусстве сложный путь, который можно назвать «путь к себе». Она пишет картины, не оглядываясь на запросы новомодных течений в искусстве, работает, доверяя больше импульсам души, соприкасаясь серд­цем с героями своих произведений.

Творчество Куралай Умбетовой, словно зеркало, в полной мере передает ее «моменты роста» и духовный полет, считает кандидат искусствоведения Халима Труспекова. По ее словам, колористическая гамма композиций художницы во многом строится на тонких переливах цвета и света. К примеру, сквозь «разбеленную» зелень едва пробиваются силуэты людей, отдаленно напоминая «Троицу» Андрея Рублева.

Первые работы Куралай несут разные настроения: от умиротворенного созерцания своих иллюзий до мятущихся состояний души. Но наиболее гармоничным мир становится, когда она всматривается в родную среду, в неторопливый быт казахского аула. Там она черпает силы и вдохновение.

Куралай Умбетова – выпускница КазНАИ им. Т. Жургенова, где и проходит ее вторая персональная выставка. Первая состоялась в залах Фонда Первого Президента РК в 2012 году. Сегодня художница представила 23 живописные и графические работы. Во многом они отражают ее поиски гармонии в мире далеко не гармоничном. Пример тому – одно из ранних произведений «Тыныштық», которое, по сути, описывает грусть и необъяснимые бушующие страсти в глубинах человеческого духа.

Сама Куралай говорит, что часто пишет «под настроение», погружая зрителя в мир своих ощущений. Она не любит повторений, признавая вечное изменение, в чем можно усмотреть «генетическую программу» номадов. А это и есть та изюминка, которая придает ее творчеству неповторимость и особое очарование.

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