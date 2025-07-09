Уже более четверти века в регионе уверенно растет и развивается ТОО «Берекет-Ф». Начав свою деятельность в 1997 году, компания сумела не только выжить в непростых экономических условиях, но и превратиться в надежного поставщика.

– Мы стараемся идти в ногу со временем, не изменяя при этом своим ценнос­тям, – говорит директор предприятия Зарета Фаталиева.

Сегодня компания предоставляет полный спектр услуг в области поставки продуктов и организации лечебного питания в медицинских учреждениях. Среди постоянных партнеров – министерства обороны, внутренних дел, департамент здравоохранения, крупнейшие нефтесервисные компании и социальные объекты региона. Репутация компании строилась годами, и подтверж­дение тому – многочисленные награды за «Лучшее предпринимательство» и «Производство отечественных товаров». Но, как отмечает руководитель, самой главной наградой всегда было и остается доверие потребителей.

– Люди доверяют нам самое ценное – свое здоровье и питание. Это большая ответственность, которую мы ощущаем каждый день, – подчеркивает Зарета Фаталиева. По ее словам, открытие в 2006-м году флагмана предприятия – молочного завода «Ак-Нек» с производственной мощностью 25 тонн в месяц – стало большим шагом в укреплении культурной и гастрономической идентичности. Айран, тан, кефир, сметана и другие молочные изделия, произведенные по проверенным рецептам, на современном оборудовании, проходят обязательный контроль на каждом этапе. В 2019 году на заводе был обновлен парк машин, установлены линии розлива и выдува ПЭТ-бутылок, внедрена система СИП-мойки и расширен спектр выпускаемой продукции за счет запуска BIO-айрана. Особое внимание уделяется лабораторной диагностике: каждое изделие проходит строгий контроль качества.

Сегодня в ТОО работают более 250 человек. Компания активно сотрудничает с учебными заведениями региона, предоставляя молодым специалистам возможность пройти практику, освоить профессии и продолжить трудовую деятельность с перспективой карьерного роста.

– Мы хотим не только производить качественную продукцию, но и быть местом, где люди растут, развиваются, реализуют свой потенциал. Это и есть вклад в развитие общества, – убеждена Зарета Фаталиева.

Не менее значимым направлением стали хлебобулочный завод и макаронная фабрика, запущенные в 2012 году. Это предприятия социального значения: широкий ассортимент хлебобулочных изделий – от ржаного до пшеничного высшего сорта – доступен как в розницу, так и в крупных объемах для организаций. Благодаря современным технологиям здесь выпускают продукцию высокого качества при сохранении традиционного вкуса.

В состав компании входит и колбас­ное производство. Здесь тоже особое внимание уделяется качеству, санитарным нормам и использованию только проверенных ингредиентов.

Для доставки продукции используется автопарк специально оборудованных машин, каждая из которых имеет санитарный паспорт и регулярно проходит проверку. Это позволяет гарантировать свежесть и безопасность поставляемых товаров.

Среди ближайших задач – повышение производительности на 20–30%, внедрение новых технологий и расширение ассортимента. Однако для Зареты Фаталиевой бизнес – это не только про рост и прибыль:

– Конечно, бизнес должен быть рентабельным. Но для меня куда важнее быть честной перед собой, своей командой и обществом. Ответственность, порядочность и любовь к своему делу – это основа всего. Мы гордимся тем, что развиваем отечест­венное производство и работаем во благо страны.