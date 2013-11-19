Путь к становлению сильной страны

Глава государства представил долгосрочный план поэтапного движения страны вперед через соз­дание несырьевой индустриально-инновационной экономики, решение вопросов социальной сферы. Особо подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления государственности, демократии и единства нации. Ведь все наши достижения были бы невозможны без атмосферы дружбы и взаимопонимания между представителями более чем 130 этносов, проживающих в республике.

В консолидации сил, в укреплении межнационального согласия значимую роль играет Ассамблея народа Казахстана, возглавляемая Лидером нации. Еще в начале нынешнего года информационно-пропагандистские группы, в составе которых есть члены АНК, председатели этнокультурных объединений, побывали во всех районах и городах Жетысу и провели разъяснительную работу с населением. По итогам этих встреч стоит отметить, что народ позитивно воспринял Послание Президента Нурсултана Назарбаева, всецело поддерживает его политику.

Руководители ряда семиреченских общественных организаций и этнокультурных центров проводят эффективную работу с подрастающим поколением в деле формирования казахстанского патриотизма. Они прекрасно понимают, что именно нынешние школьники и студенты завтра будут стоять у руля страны.

В Стратегии «Казахстан-2050» обозначены большие перспективы, которые открываются перед нами в новых исторических условиях. Уверен, претворяя в жизнь эту долгосрочную программу, мы, казахстанцы, сможем достичь нашей общей цели – войти в 30 самых развитых государств.

Габит ТУРСЫНБАЙ, заместитель председателя – заведующий секретариатом Алматинской областной Ассамблеи народа Казахстана