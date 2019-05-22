Путь к танцу

602
Раушан Шулембаева

Международный фестиваль собрал 140 юных танцоров из Казахстана, России, Кыргызстана, Кореи, Японии и Узбекистана. Совместный проект Алматинского хореографичес­кого училища им. А. Селезнева и Фонда Первого Президента РК в нынешнем году отпраздновал первую круглую дату: в Алматы в пятый раз съехались лучшие хореографы и их талантливые ученики. Студенты подарили красивый гала-концерт, а взамен получили возможность продемонстрировать свой талант, пообщаться со сверстниками из других стран и участвовать в мастер-классах известных педагогов.

Масштабный проект легендарной «Селезневки» по реа­лизации программы «Рухани жаңғыру» при поддержке Фонда Первого Президента РК стал визитной карточкой двух организаций, объединенных миссией выявлять и поддерживать одаренную молодежь и пропагандировать хореографическое искусство Казахстана.

– Символично, что V фестиваль совпал с Годом молодежи в Казахстане, объявленным Елбасы Нурсултаном Назарбаевым­, – считает директор представительства Фонда Первого Президента в Алматы Сергей Тохтаров. – Новые возможности в виде конкурсов, грантов и фестивалей способствуют раскрытию потенциала казахстанской молодежи, делая их конкурентоспособными в своей профессии. Участники первых фестивалей сегодня прославляют нашу балетную школу и имена педагогов по всему миру.

«Өрлеу» – это не только состязание, но и дружеские встречи, обмен опытом, репетиции. Были созданы все условия, чтобы конкурсанты творили и впитывали новые знания. Программа фестиваля включала в себя выставку казахского сценического костюма «Времен связующая нить», фотоэкспозицию «Путь к танцу», художественную выставку «Краски танца», встречи за «круглым столом» и мастер-классы для студентов, где подчеркивалась роль музыкального и танцевального национального наследия в мировой культуре.

Завершился фестиваль гала-концертом на сцене Государственного академического театра оперы и балета им. Абая. Его открыла постановка победителя проекта «100 новых лиц Казахстана», лауреата премии Фонда Первого Президента РК, хореографа Анвары Садыковой под названием «Тұран дала – қыран дала». Балет поставлен на основе сказаний и мифов казахского народа.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]