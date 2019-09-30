Путь к «умным» технологиям

Гаджеты, свободный стиль одеж­ды и обилие иностранных слов – вот отличительные особенности IT-форума, который проходил в Караганде с 24 по 27 сентября. Его участниками стали студенты и начинающие программисты. Своим опытом с молодежью делились руководители отечественных IT-компаний, а преподаватели вузов читали лекции и проводили семинары. Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Цель таких форумов – собрать молодых IT-специалистов и дать им возможность пообщаться с соотечественниками, которые добились успеха и успели поработать в России, США, Сингапуре, – отметил заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров. – Они подают молодым людям личный пример. И мы видим, что у студентов появляется неподдельный интерес. Сейчас их волнует уйма вопросов. Как применить свои знания на практике? Как не потерять драгоценное время? Начинать ли работать в Караганде или ехать в большие города, чтобы работать в больших компаниях и искать возможности для роста там? Наша цель – помочь будущим айтишникам найти ответы на эти вопросы и дать толчок к дальнейшему развитию и трудоустройству.

В сфере цифровизации Карагандинский регион стал одним из лидеров. Здесь впервые в стране была разработана образовательная система Bilimal. Она включает в себя такие удобные для учителей и родителей сервисы, как «Электронный журнал» и «Электронный дневник». Программа Bilimal получила широкое распространение. Ею пользуются школы Нур-Султана, Актобе и Уральска.

Еще один успешный проект – это мобильное приложение DamuMed. Его разработала Наталья Киль. Этот сервис позволяет пациентам записаться на прием и вызвать врача на дом. С его помощью можно проверить подлинность больничного листа или санитарной книжки. А еще в приложении есть «тревожная кнопка». Она необходима в экстренных случаях. Программа определяет, где находится пациент, и отправляет к нему бригаду «скорой помощи».

Об этих и других разработках можно было узнать на выставке, организованной в рамках IT-форума. Здесь были представлены камеры наружного наблюдения местной сборки, компьютерная игра, которую разработали карагандинские программисты, и даже антропоморфный робот, напечатанный студентами на 3D-принтере. Он пожимал гостям руки, приветствовал их и отвечал на вопросы.

Кроме того, для молодых участников форума организовали ярмарку IT-вакансий. Здесь студенты могли ознакомиться со списком работодателей и узнать о том, какие специалисты им требуются. С некоторыми из них даже можно было пообщаться лично, поскольку они были гостями IT-форума. Среди них – директор по развитию ТОО «Wooppay» Александр Дорошенко, старший менеджер по разработкам программного обеспечения компании EPAM Kazakhstan Вячеслав Василенко и IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы Виталий Пустовойтенко. Его презентация о технологиях Smart City увлекла публику.

– Сейчас в столице действует разработанное нами мобильное приложение Smart Astana, – рассказал Виталий Пустовойтенко. – Мы предлагаем внедрить аналогичное приложение в Караганде – Smart Karaganda. В него включено примерно 90 услуг. В первую очередь это раздел «Оповещения». В нем власти города смогут предупреждать жителей о каких-то событиях, например, об отключении электричества, перекрытии дорог, отмене занятий в школах. В результате люди оперативно получают информацию, а власти экономят бюджетные деньги на SMS-рассылках.

Кроме того, в приложении есть масса полезных вкладок: «Штрафы», «Налоги», «Техосмотр», «Найти участкового», «Запись к врачу», «Очередь в детский сад», «Вакансии», «Проверка социального статуса». Надо отметить, что разработчик не собирал информацию о гражданах. Он лишь объединил в одном мобильном приложении базы данных многих государственных органов.

– В рамках Smart City есть еще один очень интересный проект. Он называется «Активный житель», – продолжил IT-специалист. – Акимат может в мобильном приложении проводить опросы населения по важным для города проблемам. Например, власти хотят установить в городе 100 теплых остановок и пишут: «Голосуйте, какими они должны быть!» Люди пишут комментарии, участвуя в жизни города и получая за свою активность баллы. Потом их можно поменять на подарки. В приложении Smart City есть раздел «Магазин призов», в котором накопленные баллы можно обменять на сувениры, пополнить ими транспортную карту или оплатить коммунальные услуги. Пока это приложение для смартфонов доступно жителям столицы, а также Уральска, Костаная, Талдыкоргана и Кызылорды.

Виталий Пустовойтенко приехал на IT-форум не только, чтобы поделиться с молодежью опытом, но и подобрать себе перспективных сотрудников. Он предложил студентам на выбор несколько тем для дипломных работ. Они будут готовить их в течение года с помощью научных руководителей из вуза и менторов из Центра устойчивого развития столицы. Итогом станет финальная презентация дипломных работ, которые потом должны превратиться в стартапы.

– Проекты, выполненные на высоком уровне, мы возьмем в разработку, – сказал Виталий Пустовойтенко. – А студенты смогут у нас работать, пусть даже удаленно. Для этого не надо будет уезжать из Караганды.

В рамках IT-форума проходил трехдневный хакатон. Участников разделили на 20 команд и раздали им кейсовые задания. Им предстояло разработать мобильное приложение или программу, которые упростили бы жизнь горожан или работу госорганов. В итоге лидером хакатона стала команда Road Guard, в состав которой вошли и студенты, и действующие программисты. Они разработали платежную сервис-систему для автобусных парков и службы такси, что позволит не только проводить транзакции, но и держать с пассажирами обратную связь. Организаторы вручили победителям сертификат на 500 тыс. тенге.

Команды, занявшие 2-е и 3-е мес­та, получили 300 и 200 тыс. тенге соответственно. Они создали схожие по тематике мобильные приложения. Их функционал – сбор информации о несанкционированных свалках от жителей города, фиксация мест дислокации на электронной карте и отправка данных в госор­ганы для приятия мер.

– Мы решили, что такие IT-форумы должны проходить в Караганде ежегодно, – заключил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Рустам Байжанов. – Наш регион – кузница кадров для IT-отрасли всей страны. В нашей области сосредоточены сильные вузы, где есть кафедры и факультеты информационных технологий. Но в университетах молодежь получает только теорию. Наша задача – создать условия для развития практических навыков и разработки стартапов, которые потом можно будет монетизировать.