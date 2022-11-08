Свежий выпуск Путь к успеху 8 ноября 2022 г. 0:00 Жанар Мыктыбаева, область Жетысу Начинающие педагоги перенимают опыт наставников и выдвигают свои идеи. Центр педагогического мастерства города Талдыкоргана провел форум «Молодой учитель – путь к успеху». Свыше 130 начинающих педагогов со всех уголков региона обсуждали здесь современные тенденции школьного образования, участвовали в тренингах, мастер-классах от лучших педагогов области. – Всегда важна поддержка начинающих учителей. Для воспитания специалиста высокого уровня обязательно нужно такое общение молодых педагогов и наставников, где можно задать трудный вопрос по своему предмету, по воспитательной работе и получить грамотный ответ. Это возможность и для опытных учителей поделиться своими достижениями. Главное, чтобы молодежь почувствовала себя частью единого профессионального сообщества, – подчеркнула Гаухар Казыгулова, старший менеджер филиала Центра педагогического мастерства в Талдыкоргане. Аслан Рафиков, учитель физики средней школы им. Б. Кунтакбаевой Коксуского района, делясь своими впечатлениями, отметил, что в таком форуме участвует впервые и открыл для себя много интересного: узнал, как использовать онлайн-площадки, как формировать у учеников творческую, исследовательскую деятельность, приобрел новых друзей. Отметим, что на сегодня в школах области Жетысу работают 1 800 молодых специалистов, из них 600 трудоустроились в этом году.