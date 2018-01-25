Путь к здоровой нации

В обсуждении приняли участие представители Министерства здравоохранения РК, Школы медицины Назарбаев Университета и более 300 медицинских работников.

Открывая заседание, председатель правления корпоративного фонда UMC Алмас Курманов отметил, что ежегодное Послание Главы государства – одно из самых значимых политических событий страны. Он подробно остановился на 10 основных задачах, которые были определены в Послании.

– Президент поставил конкретные задачи перед системой здравоохранения страны, отметив, что современное здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение. Глава государства поручил усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни, и уделить особое внимание охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи, – подчеркнул Алмас Курманов.

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева отметила, что действия Минздрава отвечают основополагающим направлениям Послания, задачам построить первоклассное здравоохранение и сформировать здоровую нацию.

– В целом нам с вами удалось улучшить основные качественные показатели в рамках государственной программы развития здравоохранения. Так, смертность снизилась на 26%, младенческая смертность – на 6,4%, материнская – на 5,5%, от болезней системы кровообращения – на 0,6%, от злокачественных новообразований – на 5,17%, – доложила вице-министр, обращаясь к коллегам.

В ходе совещания все выступавшие поддержали главный документ года и высказали мнение касательно механизмов его реа­лизации. Старший ординатор отделения урологии Национального научного центра онкологии и транс­плантологии КФ UMC профессор Жанабай Жумагазин в своем ­докладе обратил внимание на значимость принятия комплексного плана по борьбе с онкологически­ми заболеваниями и создания научного онкологи­ческого центра.

– Мы продолжаем совершенствоваться и внедрять инновации, чтобы оказывать нашим пациентам качественную медицинскую помощь, информировать население о важности прохождения скринингов на онкологию. Наши усилия направлены на выявление рака на ранних стадиях, когда шансы победить болезнь очень высоки, – отметил профессор Жанабай Жумагазин.