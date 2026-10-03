Путь к звездам

Космос
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Президентском центре РК открылась выставка «Звездный путь Казахстана: к юбилеям героев космоса», посвященная 35-летию полета в космос первого казахского космонавта Токтара Аубакирова, его 80-летнему юбилею и 75-летию первого космонавта независимого Казахстана Талгата Мусабаева.

фото Игоря Бургандинова

Напомним, 2 октября 1991 года Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерал-майор авиации РК Токтар Аубакиров совершил первый полет в истории страны на космическом корабле «Союз ТМ-13», стартовав с космодрома Байконур. Его полет стал знаковым событием, укрепившим веру казахстанцев в светлое будущее на заре независимости.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о Халық Қаһарманы Талгате Мусабаеве.

Директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат отметил, что в год 35-летия независимости мы отмечаем еще одну глубоко символическую для нашего суверенного государства дату – 35-летие космического полета первого казахского космонавта Токтара Аубакирова.

Председатель Аэрокосмического комитета МИИЦР РК Баубек Оралмагамбетов особо подчеркнул ключевую роль наших космонавтов в деле развития отечественной космонавтики. Председатель правления АО «СП «Байтерек», Халық Қаһарманы, летчик-космонавт Айдын Аимбетов выразил особую благодарность коллективу Президентского центра, а также поделился своим видением развития космической отрасли страны.

Выставка состоит из двух разделов. В первом представлены уникальные музейные экспонаты, связанные с космическими полетами Токтара Аубакирова и Талгата Мусабаева. Среди них – перчатка из космической экипировки Аубакирова, Государственный флаг РК, капсула с землей Байконура и другие предметы, которые Мусабаев брал с собой в космос, а также наборы продуктов питания космонавтов. Напомним, Талгат Мусабаев совершил три полета: в общей сложности он провел в космосе 341 сутки 9 часов 48 минут, семь раз выходил в открытый космос, где проработал 41 час 15 минут.

Второй раздел посвящен развитию космической деятельности независимого Казахстана, в том числе полету в космос Айдына Аимбетова, современным достижениям и перс­пективным направлениям отрасли. Посетителям выставки были также представлены макеты искусственных спутников Земли.

#выставка #космос #Президентский центр РК #Талгат Мусабаев #Токтар Аубакиров

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