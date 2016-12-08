​Путь Лидера в истории страны

В презентации, проведенной в зале Библиотеки Первого Президента, приняли участие представители Канцелярии Главы государства, общественные и политические деятели, эксперты, ученые, писатели и студенты вузов.

Книгу эксперты назвали «изданием нового формата», поскольку в ней с применением современных методик подачи информации представлен управленческий анализ государственного строительства в Казахстане с момента обретения республикой независимости.

– В книге исторические моменты становления Казахстана как независимого государства отражены в современном их восприятии, – отметил, открывая презентацию, директор Библио­теки Первого Президента Бейсенбай Жумабеков. – Здесь приведен «взгляд из сегодняшнего дня» на тот путь, который страна прошла за четверть века. Пусть по историческим меркам это короткое время, но для нашей страны – это целая эпоха. И во всех достижениях главная роль принадлежит Лидеру нации.

Авторами книги являются начальник Канцелярии Президента РК Махмуд Касымбеков, заместитель председателя Канцелярии Президента Бахытжан Темирболат и заместитель директора Библиотеки Первого Президента Тимур Шаймергенов.

В своем выступлении Бахыт­жан Темирболат рассказал не только о новом издании, но также и о других проектах, основанных на анализе и публикации уникальных исторических материалов, которые имеются в распоряжении Канцелярии Президента.

– Принимая во внимание, что через Канцелярию проводится вся корреспонденция Главы государства, а также координация работы библиотеки, архива и музея Первого Президента, одна из важных задач – в систематизации и введении в научный оборот обширного массива архивных материалов, – подчеркнул он.

Канцелярией в течение многих лет последовательно инициируются и реализуются крупные издательские проекты. В их числе многотомная серия «Первый Президент Республики Казахстан. Хроника деятельности». Это издание выпущено на казахском и русском языках и охватывает период с 1990 по 2015 год, по итогам 2016 года будет выпущен очередной том. В хронике подробно отражены основные мероприятия с участием Главы государства как внутри страны, так и за рубежом, а также представлены тексты наиболее значимых его выступлений, дан перечень законов и указов Президента страны, содержится разнообразная справочная информация.

Помимо этого, на основе эксклюзивных данных, которые находятся в распоряжении Канцелярии Главы государства, формируются биографические издания, посвященные жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева, выпускаются сборники архивных документов. В совокупности все эти книги составляют важные документальные источники по новейшей истории Казахстана.

– Хотелось бы подчеркнуть, что на протяжении многих лет эта трудоемкая работа ведется по инициативе и под непосредственным руководством начальника Канцелярии Президента, доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова. Идея создания книги «Модель Назарбаева» также принадлежит ему, – добавил Бахытжан Темирболат.

Говоря о новом проекте под эгидой Канцелярии, он подчеркнул, что книга «Модель Назарбаева» рассказывает в первую очередь о формуле успеха молодого государства.

– Современная история знает немало примеров успешного развития наций, – обратил внимание спикер. – На память сразу приходят «азиатские тигры» – Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг. У каждого из них свой уникальный рецепт успеха. Такой рецепт есть и у Казахстана. И он отнюдь не заключается в богатых нефтегазовых ресурсах, как могут подумать многие.

В качестве доказательства этой версии Бахытжан Темирболат привел данные о Венесуэле. Это государство, по данным The Annual Statistical Bulletin OPEC, обладает самыми крупными в мире запасами нефти, составляющими 17,5% от мировых запасов. Если определять успех страны в зависимости от запасов сырья, Венесуэла должна возглавлять мировой рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Однако по итогам 2015 года страна оказалась на 132 месте из 140 стран.

Другой пример – Нигерия. Весьма обеспеченная углеводородами (2,2% мировых запасов нефти), она в этом же рейтинге на 124 месте. А Ирак и Ливия, обладающие соответственно 8,8% и 2,8% мировых запасов нефти, вообще входят в список «несостоявшихся» государств мира, и Венесуэла буквально в шаге от этой опасной черты.

Для сравнения, запасы Казахстана составляют 1,8% мировых, но республика вошла в первые 50 стран рейтинга.

– То есть, прямой связи между сырьевыми запасами и процветанием нации нет, мало иметь богатства, надо уметь ими распорядиться, – констатировал эксперт. – Рецепт успеха – в самобытной модели управления, которая определена в книге именно как «модель Назарбаева». В этом издании впервые предпринята попытка систематизировать важнейшие принципы «модели Назарбаева», раскрыть ее структуру и содержание.

Авторы книги не пошли традиционным историко-хронологическим путем, а попытались переложить материал на язык теории и практики государственного менеджмента. На конкретных фактах и примерах раскрывается алгоритм управленческих решений Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, заложивших фундамент казахстанского пути и обеспечивших успех молодого государства. При анализе впервые широко использована популярная в современных школах управления методика кейсов.

Методика кейсов (Case method) была разработана в Бизнес-школе Гарвардского университета. Она представляет собой интерактивную технику обучения на основе анализа конкретных проблемных ситуаций в политической, экономической и социальной сферах, с последующей разработкой практических управленческих решений.

– В основу кейсов положены реальные события из современной казахстанской практики, – отметил Бахытжан Темирболат. – В их числе такие сложные управленческие вопросы, стоявшие перед руководством страны и ее Лидером, как отказ от ядерного оружия, разработка стратегии «Казахстан – 2030, а позднее – «Казахстан – 2050». Перенос столицы Казахстана, формулирование ключевых подходов многовекторной внешней политики нашего государства, создание по инициативе Казахстана Евразийского экономического союза и деятельность в рамках этого объединения.

В свою очередь, один из соавторов книги – заместитель директора Библиотеки Первого Президента Тимур Шаймергенов отметил, что книга подводит определенные итоги к 25-летию Независимости.

– Все, что мы успели выстроить в нашей стране, зависит от тех решений, которые были приняты, начиная с 90-х годов прошлого столетия, – считает соавтор издания. – От тех стратегических программ и инициатив, которые были реализованы под руководством Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, мы сегодня получаем эффект, можем видеть результаты принятых тогда решений.

По его словам, одна из задач этой книги – ответ на вопросы, существующие в мировой исторической науке и аналитике, где есть немало расхождений о том, чем обусловлен современный успех Казахстана, какими были драйверы и источники роста.

– Мы показали, что Глава государства своими решениями, действиями и программными установками сумел выстроить систему, которая позволила использовать наши потенциальные возможности и конвертировать их в рост, – подчеркнул Тимур Шаймергенов. – В этой книге разбираются вызовы, реальные политические ситуации с позиции того, как они влияли на стабильность нашего государства, какие решения были приняты и каковы их последствия, какой они дали мультипликативный эффект. Мы выделили 10 конкретных примеров, начиная с того, почему была выбрана президентская вертикаль власти, почему сделан акцент на привлечение инвестиций и заканчивая тем, как доходы от нефтяного сектора конвертируются в индустриальную политику.

В качестве иллюстративного материала в книге приводится оригинальная авторская инфографика, специально разработанная для этого издания, а также богатый и разнообразный справочный материал.

Как отметил Тимур Шаймергенов, аудитория книги – прежде всего молодое поколение, которому не довелось быть свидетелем первых шагов независимого Казахстана. Также издание может заинтересовать будущих управленцев, которые сейчас изучают экономику, менеджмент, политологию и международные отношения. Кроме того, книга предназначена для представителей научных кругов, международного сообщества и всех, кто интересуется историей Казахстана, местом и ролью молодого государства в мировых процессах.