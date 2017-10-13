​Путь на ЕВРО через Лигу наций

Все 55 европейских команд распределены по четырем лигам: A, B, C и D – в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018.
В лигу A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом.
12 следующих – в лигу B.
Следующие 15 – в лигу C.
И 16 последних – в лигу D.
На днях сайт УЕФА опубликовал состав групп.
Лига A
Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.
Участники будут разбиты на 4 группы по 3 сборных. В июне 2019 года 4 победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяин финальной стадии из числа участников будет назван в декабре 2018 года. 4 команды, которые финишируют на последних местах в своих группах, опустятся в преддверии розыгрыша 2020 года в лигу В.
Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
Лига B
Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.
Участники будут разбиты на 4 группы по 3 команды. Победители групп перейдут в лигу А следующего розыгрыша, обладатели последних мест – в лигу С.
Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют 1 путевку на чемпионат Европы.
Лига C
Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.
Участники будут разбиты на 1 группу из 3 команд и 3 группы – по 4 команды. Победители групп перейдут в лигу В следующего розыгрыша, обладатели последних мест – в лигу D.
Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют 1 путевку на чемпионат Европы.
Лига D
Азербайджан, БЮР Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.
Участники будут разбиты на 4 группы по 4 команды. Победители групп перейдут в лигу C следующего розыгрыша.
Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют 1 путевку на чемпионат Европы.
Календарь Лиги наций УЕФА таков:
тур 1: 6–8 сентября 2018 года;
тур 2: 9–11 сентября 2018 года;
тур 3: 11–13 октября 2018 года;
тур 4: 14–16 октября 2018 года;
тур 5: 15–17 ноября 2018 года;
тур 6: 18–20 ноября 2018 года.
Жеребьевка финала назначена на начало декабря следующего года.
Финальная стадия состоится 5–9 июня 2019 года. А жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020 – на 22 ноября 2019 года.
Стыковые матчи ЕВРО-2020 пройдут 26–31 марта 2020 года. В группах с тремя командами матчи будут проводиться в 4 из 6 туров.
Речь тут, естественно, не идет о замене отборочного цикла чемпионата Европы. Квалификация к ЕВРО-2020 останется главным соревнованием для европейских сборных, и по ее итогам станут известны 20 участников: путевки на ЕВРО-2020 получат команды, занявшие первые и вторые места в своих группах в отборочном цикле. Но еще четырех счастливчиков определит Лига наций.
Схема достаточно сложная на первый взгляд. Но суть ее – повышение мотивации в играх Лиги наций для всех ее участников.
Надо также отметить, что сборные России и Украины, а также сборные Азербайджана и Армении в случае попадания в один дивизион в любом случае будут разведены по разным группам.
Как заявил на 15-й отчетной конференции Федерации футбола Казахстана глава ФФК Сеильда Байшаков, этот турнир даст дополнительную возможность для нашей национальной сборной попасть на чемпионат Европы-2020.