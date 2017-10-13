​Путь на ЕВРО через Лигу наций

Все 55 европейских команд распределены по четырем лигам: A, B, C и D – в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018.

В лигу A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом.

12 следующих – в лигу B.

Следующие 15 – в лигу C.

И 16 последних – в лигу D.

На днях сайт УЕФА опубликовал состав групп.

Лига A

Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.

Участники будут разбиты на 4 группы по 3 сборных. В июне 2019 года 4 победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяин финальной стадии из числа участников будет назван в декабре 2018 года. 4 команды, которые финишируют на последних местах в своих группах, опус­тятся в преддверии розыгрыша 2020 года в лигу В.

Четыре лучших сборных из чис­ла тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Лига B

Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Участники будут разбиты на 4 группы по 3 команды. Победители групп перейдут в лигу А следующего розыгрыша, обладатели последних мест – в лигу С.

Четыре лучших сборных из чис­ла тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют 1 путевку на чемпионат Европы.

Лига C

Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва.

Участники будут разбиты на 1 группу из 3 команд и 3 группы – по 4 команды. Победители групп перейдут в лигу В следую­щего розыгрыша, обладатели последних мест – в лигу D.

Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют 1 путевку на чемпионат Европы.

Лига D

Азербайджан, БЮР Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Участники будут разбиты на 4 группы по 4 команды. Победители групп перейдут в лигу C следующего розыгрыша.

Четыре лучших сборных из числа тех, кто не пробился на ЕВРО-2020, в марте 2020 года по системе плей-офф разыграют 1 путевку на чемпионат Европы.

Календарь Лиги наций УЕФА таков:

тур 1: 6–8 сентября 2018 года;

тур 2: 9–11 сентября 2018 года;

тур 3: 11–13 октября 2018 года;

тур 4: 14–16 октября 2018 года;

тур 5: 15–17 ноября 2018 года;

тур 6: 18–20 ноября 2018 года.

Жеребьевка финала назначена на начало декабря следующего года.

Финальная стадия состоится 5–9 июня 2019 года. А жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020 – на 22 ноября 2019 года.

Стыковые матчи ЕВРО-2020 пройдут 26–31 марта 2020 года. В группах с тремя командами матчи будут проводиться в 4 из 6 туров.

Речь тут, естественно, не идет о замене отборочного цикла чемпионата Европы. Квалификация к ЕВРО-2020 останется главным соревнованием для европейских сборных, и по ее итогам станут известны 20 участников: путевки на ЕВРО-2020 получат команды, занявшие первые и вторые места в своих группах в отборочном цикле. Но еще четырех счастливчиков определит Лига наций.

Схема достаточно сложная на первый взгляд. Но суть ее – повышение мотивации в играх Лиги наций для всех ее участников.

Надо также отметить, что сборные России и Украины, а также сборные Азербайджана и Армении в случае попадания в один дивизион в любом случае будут разведены по разным группам.

Как заявил на 15-й отчетной конференции Федерации футбола Казахстана глава ФФК Сеильда Байшаков, этот турнир даст дополнительную возможность для нашей национальной сборной попасть на чемпионат Европы-2020.