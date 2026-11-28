собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

фото пресс-службы облакимата

Масштабная модернизация сопредельных пунктов пропуска «Жібек жолы» в Туркестанской области и «Гишт-Куприк» – в Ташкентской началась в 2025 году. Вместо устаревших помещений построены два новых пассажирских терминала общей площадью около 10 тыс. кв. м. Теперь здесь разделили поток пассажиров и транспорта, внедрили цифровые системы контроля и безопасности, установили современную досмотровую аппаратуру.

Реконструкция позволила существенно увеличить пропускную способность пограничных переходов. Если ранее за сутки границу пересекали около 17 тыс. пешеходов, то теперь этот показатель достигает 70 тыс. человек. Пропускная способность для легковых автомобилей выросла с 400 до 2 тыс., пассажирских автобусов – с 20 до 200 единиц в сутки.

Терминалы оснащены 82 кабинами паспортного контроля и 20 автоматизированными системами Q-gate, что позволит ускорить прохождение необходимых процедур и сделать пересечение границы более комфортным.

Востребованность этого направления подтверждает статистика: в 2024 году через пункт пропуска «Жібек жолы» проследовали более 11 млн человек. В период реконс­трукции пассажиропоток перерас­пределялся на соседние переходы, создавая дополнительную нагрузку на их инфраструктуру. Возобновление полноценной работы объекта позволит вернуть привычный маршрут тысячам граждан, сократить время ожидания и разгрузить другие пограничные посты.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр финансов Казахстана Мади Такиев, председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев, заместитель Премьер-министра – министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров, а также представители госорганов и руководства приграничных регионов двух сопредельных республик.

Представители Казахстана и Узбекистана подчеркнули важность совместной работы по развитию пограничной инфраструктуры. Сог­ласованная модернизация пунктов пропуска не только улучшит условия пересечения государственной границы, но и укрепит двустороннее взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

Для Туркестанской области открытие обновленного пункта пропуска «Жібек жолы» имеет особое значение. Регион занимает важное место в системе международных транспортных и туристических связей Казахстана. Близость к крупным экономическим и культурным центрам Узбекистана создает дополнительные возможности для приграничной торговли, предпринимательства и развития сферы услуг.

Упрощение и ускорение пограничных процедур будет способствовать расширению деловых контактов, развитию малого и среднего бизнеса, мобильности специалистов и укреплению межрегионального сотрудничества.

Кроме того, значительный потенциал открывается и для турис­тической отрасли. Казахстан и Узбекистан располагают богатым историко-культурным наследием, а географическая близость достопримечательностей двух стран создает благоприятные условия для развития совместных туристичес­ких маршрутов. А более быстрое пересечение границы сделает их доступнее и привлекательнее.

Сегодня Казахстан и Узбекистан последовательно укрепляют стратегическое партнерство. Общность истории, культуры и традиций, тесные экономические связи и добро­соседские отношения служат прочной основой для реализации совместных проектов.

Модернизация пунктов пропуска «Жібек жолы» и «Гишт-Куприк» – это не просто обновление пограничной инфраструктуры. Открытие современных терминалов знаменует новый этап в приграничном взаимодействии Казахстана и Узбекистана. Увеличенная пропускная способность, цифровые технологии и комфортные условия призваны сделать поездки между государствами быстрее и удобнее, способствуя дальнейшему укреплению экономических, культурных и человеческих связей между братскими народами.