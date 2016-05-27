Свежий выпуск
​Путь первого казахского инженера
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

По ее словам, это последний из 20 пунктов, который они поставили перед собой, чтобы сохранить память о своем великом родственнике для потомков. Его 137-летие со дня рождения они отметили 12 мая. История гласит, что Мухамеджана Тынышпаева арестовали сразу после завершения стыковки железной дороги Турксиб, которая состоялась в селе Айнабулак 30 апреля 1930 года. По приговору суда и с клеймом «враг народа» его направили в Воронежскую область на строительство железной дороги. После отбытия этого срока его отправили в Ташкент. Известно, что он умер в 1937 году в Ташкентской тюрьме № 1.

По словам Н. Жунусовой, она несколько раз была в Ташкенте, где встречалась с высокопоставленными сотрудниками различных ведомств, однако везде получала ответ, что доступ к архивным документам возможен только при наличии официального запроса со стороны КНБ РК. Таким образом, место захоронения первого казахского инженера Мухамеджана Тынышпаева до сегодняшнего дня остается неизвестным.

Мухамеджан Тынышпаев – выдающийся сын казахского народа, представитель казахской интеллигенции, один из лидеров движения «Алаш-Орда», был председателем Совета Министров Туркестанской Республики (Кокандской автономии), автор работ по истории казахского народа. Многогранная деятельность М. Тынышпаева нашла свое отражение в многочисленных научных работах историков Казахстана. Также он стоял у истоков открытия железнодорожного техникума в Алма-Ате.

Однако его деятельность не совсем известна подрастающему поколению нашей страны, считают его родственники. Во всех технических вузах Казахстана, за исключением КазАТК им. М. Тынышпаева, в галерее выдающихся ученых технического профиля и инженеров даже нет его портрета.

В 1924 году Мухамеджан Тынышпаев был приглашен преподавателем математики и физики в Казахский педагогический институт народного образования (ныне Казахский педагогический университет им. Абая). В дар институту он преподнес 2 000 книг по истории и технике из личной библиотеки. Как отмечают очевидцы, каждая книга была отмечена круглым штампом – «Инж. Тынышпаев». В этом первом казахстанском институте в то время работали Xалел Досмухамедов, Ахмет Байтурсынов, Мухтар Ауэзов и другие видные деятели.

К ташкентскому периоду относится активное и плодотворное занятие Тынышпаева историей и краеведением. В этот период были написаны и изданы исторические труды: «Материалы к истории казах-киргизского народа», «Ак-табан-шубырынды», краеведческие исследования. Известный востоковед В. Бартольд обратил на Мухамеджана внимание как на серьезного и знающего историка своим подробным отзывом на очерки по истории Казахстана. Надо сказать, что работы Тынышпаева часто обсуждались на заседаниях различных научных обществ Казахстана и рекомендовались в печать.

Он был почетным членом Сыр-Дарьинского отдела общества изучения Казахстана, который планировал в 1927–1928 гг. издать его труд «История казахского народа» на русском и казахском языках. К сожалению, из-за гибели архива автора установить судьбу этой, а также других рукописей – «География Турксиба», учебник по математике – до сих пор не удалось.

М. Тынышпаев всегда стремился поддержать талантливую казахскую молодежь в желании получить образование. Среди них был и будущий государственный деятель Туркестанской АССР Турар Рыскулов, которого он встретил в 1914 году на строительстве Семиреченской ветки Турксиба и в последующем опекал его. Будучи патрио­том своего народа, он всегда нес знания в массы. При строительстве Турксиба им были организованы курсы по строительству железнодорожных путей, где обучались 50 строителей магистралей. Мухамеджан Тынышпаев был кумиром многих поколений казахской молодежи. Как вспоминал Динмухамед Ахмедович Кунаев, его «...вдохновлял образ первого крупного инженера-казаха Мухамеджана Тынышпаева, окончившего в 1906 году Петербургский институт путей сообщения, который был одним из активных инициаторов и участников строительства Турксиба». Именно следуя его примеру, он выбрал свою трудовую стезю горного инженера, по тем временам редчайшую для казаха профессию. Династию инженеров продолжил и внук М. Тынышпаева Аскар Шейх-Али, профессор КБТУ.

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