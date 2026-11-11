Путь побед

Недавно наши юные шахматисты завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира среди школьников в Испании. Среди чемпионов и 10-летний Амиржан Анетов.

фото из семейного архива Анетовых

Любовь к интеллектуальным играм и стратегиям принесла Амиржану ошеломительный успех. В Испании казахстанец стал лучшим в своей возрастной категории, набрав 9,5 балла из 11. В соревновании принял участие 721 спортсмен от 7 до 17 лет со всего мира.

Амиржан Анетов родился 26 ноября 2015 года в Атырау. Когда ему было чуть больше двух лет, семья переехала в Астану. По словам папы мальчика Динмухамеда Анетова, интерес к черно-белому полю и деревянным фигурам у сына появился, когда ему было пять лет. Мальчик увлеченно наблюдал за занятиями старшего брата (тот ходил в шахматный клуб). Тогда даже никто и подумать не мог, что это перерастет во что-то большее…

Но, как говорится, чему быть, того не миновать: в пять лет – первая бронза на городском первенстве, а в семь – титул чемпиона Казахстана среди детей до 8 лет. Спустя год – чемпион Астаны среди шахматистов до 10 лет.

В девять лет Амиржан добился значительных успехов на международной арене, став чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу среди детей до 10 лет, чемпионом Азии по быстрым шахматам, а также чемпионом Западной Азии по классическим шахматам и блицу в своей возрастной категории. За высокие спортивные достижения Международная шахматная федерация (FIDE) присвоила ему звание кандидата в мастера спорта.

Недавно мальчик достиг еще одной значимой вершины, став чемпионом мира по классическим шахматам среди детей до 11 лет. Победа стала закономерным результатом многолетней работы, настойчивости и стремления к совершенствованию.

– В формировании характера Амиржана особую роль сыграли занятия по карате, которые он посещал на протяжении трех-четырех лет, пока шахматы не стали главным его увлечением. Нам повезло с тренером, который сумел привить ему важнейшие качества: дисциплину, выдержку, самообладание и стремление добиваться поставленных целей. С января 2021 года и по сегодняшний день у Амиржана сменилось восемь преподавателей – как в групповых, так и в индивидуальных форматах обучения. Каждый из них внес свою лепту в шахматное становление сына, развитие мастерства и достижение спортивных результатов. Мы искренне благодарны всем тренерам за их труд, знания, терпение и поддержку, – говорит Динмухамед Анетов.

Сегодня шахматы для Амиржана гораздо больше, чем просто спорт. Это его источник вдохновения. Мальчик может часами просиживать за доской, анализировать сыгранные партии, искать нестандартные ходы и оттачивать мастерство. И здесь, пожалуй, кроется главный секрет: Амиржану искренне нравится выбранный путь. Такая любовь к игре, помноженная на колоссальный труд и спортивное упрямство, и становится тем фундаментом, на котором строятся его новые победы.