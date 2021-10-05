С детства уроженец села Казахстан Алакольского района Ертай Омиртаев любил рисовать, а также мастерить. Мальчик учился у местных умельцев, которые ­обычный кусок древесины превращали в подлинное произведение искусства.

Окончив Казахский национальный педагогический университет им. Абая по специальности «прикладное искусство и рисование», Ертай 4 года проработал в сфере компьютерного дизайна, а затем понял, что душа не лежит к выбранной профессии. Так парень вернулся к своему призванию и стал оттачивать мастерство в одном из центров прикладного искусства в Алматы.

Спустя 2 года окончательно решил преобразовать хобби в дело своей жизни, вернулся в родные края и открыл мастерскую в райцентре Алакольского района – городе Ушарал. Хорошим подспорьем для начинающего предпринимателя стал грант в размере 1 млн тенге, выигранный им на ярмарке социальных идей и проектов для НПО Алматинской области в 2019 году. На эти деньги Ертай закупил оборудование и запустил цех.

Особое место в творчестве ремесленника занимает производство национальных музыкальных инструментов. Хорошим спросом пользуются созданные его руками домбра, кобыз, же­тыген, сазген, дауылпаз. В ассортименте мастерской – 45 видов музыкальных инструментов тюркских народов. В месяц Ертай и его помощники изготавливают 6–7 экземпляров продукции – это очень кропотливый, тяжелый труд. Их изделия покупают не только в Казахстане, но и в соседних России, Кыргызстане, Узбекистане.

Цех изготавливает также деревянную посуду, сувениры, оригинальные предметы быта. Своего рода брендом Ертая Омиртаева стали картины-панно «Жеті ата шежіре», символизирующие непрерывную связь поколений и преемственность традиций.

– С давних времен у казахов отцы обучали сыновей старинным ремеслам, – говорит 34-летний мастер. – В моем роду тоже было немало искусных умельцев. Поэтому мастерскую я наз­вал «Баба жолы» («Путь предков») и сегодня передаю навыки резьбы по дереву молодому поколению.

Подмастерье Биржан Кумашев всего за год научился здесь делать многие предметы декоративно-прикладного искусства. Он случайно наткнулся на Instagram страничку @ertay.bayjalgas и сразу пришел в цех. Теперь мастерская для него и других учеников Ертая – постоянное место работы.

Ремесленник имеет много наград, в том числе диплом «За новаторство», полученный на конкурсе «Шебер-2017», приз за 1-е место в состязании молодых скульпторов. Портрет Абая, написанный Ертаем Омиртаевым, изображен на обложке книги, изданной Союзом молодых художников мира в честь 175-летия поэта.

Недавно мастер приобрел современный мультилазерный аппарат. В его планах – расширить мастерскую, чтобы приобщить к своему делу как можно больше молодых талантливых ребят.