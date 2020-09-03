Путь прогрессивных реформ

По актуальным вопросам

В онлайн-встрече приняли участие министр информации и общественного развития Аида Балаева, представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, руководители неправительственных организаций, общественные деятели и эксперты.

Как отметила Аида Балаева, в Послании Главы государства поднимаются актуальные воп­росы, затрагивающие все сферы жизни общества.

– Президент поднял вопросы, которые волнуют сегодня многих людей, и сейчас они активно обсуждаются на различных площадках, – подчеркнула она. – Так, на примере Послания можно увидеть, насколько эффективно работает концепция «слышащего государства».

Министр акцентировала внимание на том, что Президент представил план общегосударственных мер по 11 крупным блокам, среди которых госуправление, экономика, территориальное развитие, цифровизация, образование, здравоохранение, экология, правоохранительная система, социальная политика, формирование новых общественных ценностей и политические реформы. Реализация предложенных Главой государства реформ будет проходить в период пандемии коронавируса, что, по словам Аиды Балаевой, потребует консолидации общества, взаимоподдержки и ответственного принятия решений.

– Если остановиться на ключевых моментах, то серьезные инициативы выдвинуты в общественно-политической сфере. Речь идет о дальнейшем развитии местного самоуправления путем прямых выборов сельских акимов, о выводе на качественно новый уровень общественного контроля. Особый акцент сделан на блоке вопросов, которые касаются правоохранительной системы и прав человека в отдельности. Кроме того, очень важный шаг сделан в развитии регионов, отмечено, что территориальное развитие страны будет основано на специфике той или иной области, – добавила глава МИОР.

В качестве центральной темы обсуждения «круглого стола» были выбраны вопросы новой политики в социальной и семейно-демографической сфере. Как отметила Аида Балаева, по данным, приведенным в Послании, ситуация в этой сфере не улучшается: растет число разводов, случаев насилия в отношении детей, увеличивается число бездетных пар. Поэтому Президентом в этой сфере в качестве главного приоритета обозначена забота о детях на государственном уровне.

– Определенная работа в этом направлении уже проводится, есть утвержденная Концепция семейной и гендерной политики, – уточнила министр. – Правительством принят соответствую­щий план, где предусмотрены конкретные индикаторы, мероприятия и проекты. Министерство информации и общественного развития в текущем году реализует грантовый проект в сфере оказания консультативных услуг по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. В Мажилисе сейчас обсуждается совершенствование законодательства по вопросам семейной и гендерной политики и противодействия семейному насилию. Теперь в контексте Послания будет принят комплекс мер, в том числе по ужесточению наказания за преступления против детей.

Обсуждение вопросов демогра­фии, защиты материнства и детства поддержала советник директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Мадина Нургалиева.

– Отслеживая комментарии в социальных сетях, я заметила, что одна из наиболее поддерживаемых инициатив в Послании – с 2021 года увеличить количество квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в 7 раз и довести до 7 тысяч в год, – сказала Мадина Нургалие­ва. – По данным Европейской ассоциации репродукции человека общепринято, что на 1 миллион человек в стране необходимо от 1 000 до 1 500 программ ЭКО. В Казахстане пока есть квота только на 1 000 таких программ.

Она отметила, что первые ЭКО по государственным квотам в Казахстане стали делать в 2010 году. А первая операция по экстракорпоральному оплодотворению была проведена в 1996 году. За эти годы родилось множество детей, совершенствовались методики, специа­листы проходили подготовку и повышение квалификации.

– Казахстанские технологии в этом направлении не уступают уровню Европы и США, к нам приезжали на лечение бесплодия пациенты из 55 стран, – отметила советник директора КИСИ. – Нам, конечно, есть, куда расти в этом направлении. Но на 18 миллионов населения требуется намного больше программ ЭКО, чем есть у нас сейчас.

В свою очередь, вице-президент Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова обратила внимание еще на одну сторону вопроса защиты семьи и демографической политики – сохранение репродуктивного здоровья молодежи.

– К сожалению, до сих пор у нашей молодежи не сформировано половое поведение, бережное отношение к своей репродуктивной функции, – подчеркнула она. – Здесь – и раннее начало половой жизни, и безответственное отношение к применению средств защиты. У молодежи до сих пор нет культуры предохранения от незапланированной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Серьезная проблема – отсутствие, особенно у сельской молодежи, элементарных знаний о безопас­ном половом поведении.

Кроме того, по ее словам, у населения необходимо формировать культуру профилактического посещения гинеколога и уролога, регулярных обследований, связанных с репродуктивным здоровьем.

Нужны логика и порядок

На инициативах, озвученных Президентом в сфере социальной защиты, сделала акцент в своем выступлении председатель общест­венного объединения «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырақ», депутат Маслихата Алматы Ляззат Калтаева.

– Лиц с инвалидностью и их семьи, как правило, волнует жилищный вопрос, – считает она. – Президент в Послании поднимает тему частичного использования пенсионных отчис­лений для приобретения квартиры. И возникает вопрос: как быть лицам с инвалидностью, которые по закону не делают пенсионных отчислений? При реализации поручений Президента необходимо учитывать эту категорию людей.

Также, говоря о социальной защите и обеспечении жильем, Ляззат Калтаева отметила, что необходимо обратить внимание на людей с малыми доходами, которые не могут позволить себе делать накопления и участвовать в ипотечных программах. Она подчеркнула, что при реализации социальных программ следует диверсифицировать направления соцподдержки, чтобы максимально охватить все защищаемые категории.

О справедливом распределении благ и необходимости упорядочения мер социальной защиты говорил на встрече директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев.

– Это чрезвычайно актуально, когда ключевым приоритетом государства становится не экономический рост, выраженный в цифрах, а именно справедливое распределение благ, – подчеркнул он. – Также очень важно, что в Послании Президента представлена новая парадигма социальной политики, в которой основные приоритеты – инвестиции в человеческий капитал и новая форма образования.

При этом Талгат Калиев обратил внимание на то, что социальная защита в Казахстане регулируется 17 законами и десятками подзаконных актов.

– Поэтому мы были свидетелями того, как в период чрезвычайного положения возникала неразбериха и проблемы с начис­лением социальной выплаты 42 500 тенге тем, кто утратил доход в связи с введением огра­ничений, – уточнил руководитель Института прикладных этнополитических исследований. – А в прошлом году также были серьезные проблемы с начислением и выплатой адресной социальной помощи. Поэтому принятие единого Социального кодекса позволило бы навести системный порядок в этой сфере и выстроить логику социальной защиты. Такое упорядочение всех норм в едином кодексе, по словам эксперта, позволит сформировать эффективную модель социальной поддержки. В результате намного проще будет решать вопросы в области дос­тупа всех категорий населения к качественной медицинской помощи и образованию.

Таким образом, будут созданы условия для инвестирования в человеческий капитал, а также на практике станет возможным справедливое распределение благ и, как следствие, повышение уровня жизни казахстанцев.