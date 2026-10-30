Путь просветителя

Призвание, найденное в юности

Имя Ыбырая Алтынсарина занимает особое место в истории казахской культуры и общественной мысли. Выдающийся педагог и писатель-реалист, мастер дидактического рассказа, этно­граф, один из основоположников светского образования в казахской степи, он посвятил всю свою жизнь делу, в котором видел важнейшее условие для духовного и социального развития родного народа, – распространению научных знаний и просвещению.

Ыбырай (Ибрагим) Алтынсарин родился и вырос на живописных берегах Тобола – в Аракарагайской волости Николаевского уез­да. Судьба будущего просветителя во многом определилась уже в юности. Рано лишившись отца, он до восьми лет находился на попечении деда – бия Балгожи Жанбуршина, прославившегося в степи как человек «чрезвычайно умный, проницательный, глубокомысленный и превосходно знающий обычаи». В 1850 году при Оренбургской пограничной комиссии была открыта специальная школа для казахских детей, и Балгожа, мечтая о славной служебной карьере для внука, тотчас определил его туда на обучение.

«Открывая школу, – отмечал историк Бекежан Сулейменов, – царское правительство ставило перед ней задачу подготовки кадров местной администрации. Ученики должны были воспитываться в духе реакционной политики царизма... Однако, судя по материалам, дошедшим до нас, в своем развитии Алтынсарин пошел дальше программы школы, самостоятельно изучая произведения великих классиков мировой литературы – Шекспира, Гёте, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Фирдоуси, Низами, Навои и других... Самостоятельное чтение книг расширяло круг знаний Алтынсарина, воспитывало в нем интерес и любовь к передовой науке и культуре».

После окончания школы Алтынсарин в 1857–1859 годах служил писарем у своего деда, бывшего в ту пору старшиной узын-кыпшаков, а затем работал младшим толмачом в Оренбургском областном правлении. Однако административная служба, вопреки ожиданиям бия Балгожи, не стала главным призванием юноши. Уже тогда он всячески стремился найти возможность заниматься тем, что считал по-настоящему важным, – просвещением родного народа.

В 1860 году чиновники областного правления поручили Ыбыраю открыть в Оренбургском укреплении, впоследствии Тургае, школу для казахских детей и одновременно назначили его учителем русского языка этой же школы. Так началась многолетняя и самоотверженная работа выдающегося просветителя по созданию системы народного образования в казахской степи.

Чтобы в полной мере представить себе те трудности, с которыми молодой педагог столкнулся в Тургае, необходимо прежде всего учесть одно примечательное обстоятельство: поручив Алтынсарину открытие школы, областное правление фактически устранилось от дальнейшего участия в этом деле и не обеспечило своего назначенца ни материальной, ни организационной поддерж­кой. «Об образовании киргизов (казахов. – Авт.) начальство так заботится, – с иронией писал Ыбырай миссионеру Николаю Ильминскому в 1862 году, – что предпочитает лучше красить крыши и без того красные, белить стены и без того белые, нежели приступать к постройке училищ при Укреплении».

Алтынсарин прекрасно понимал, что для устойчивого развития образования необходимы не только школьные помещения сами по себе, – а в городке не оказалось даже их, – но и соответствующая инфраструктура, подготовленные учителя, методические пособия и, главное, заинтересованность общества в получении знаний. Поэтому большую часть хозяйственно-финансовых проблем он улаживал при непосредственном участии народа, доверием которого заручился в ходе поездок по аулам области. Просветителю удалось собрать достаточно средств, чтобы наконец возвести здание школы – и 8 января 1864 года весь Тургай отметил ее открытие пышным тоем.

«Как голодный волк за барана, взялся я горячо за учение детей; и, к крайнему моему удовольствию, мальчики эти (в школу поступили 14 казахских детей. – Авт.) в течение каких-нибудь трех месяцев выучились читать и даже писать по-русски и по-татарски... Два воспитанника, прежние еще мои питомцы, занимаются разговорными переводами и читают «Детский Мир», из которого также делают переводы. Когда воспитанники мои начнут немножко говорить по-русски, я смешаю с ними и русских мальчиков, детей здешних поселян, на что имею законное уже право. Словом, надеюсь, что эти молодцы в течение четырех лет, до окончания курса, будут говорить порядочно и узнают кое-что. Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще на их нравственность, чтобы они не были взяточниками», – отмечал Алтынсарин в одном из писем Ильминскому.

В своей учительской практике выдающийся просветитель стремился приспособить лучшие достижения современной ему европейской и российской педагогической мысли к особенностям традиционного уклада казахского общества. Он учитывал бытовые условия, обычаи и психологию своих учеников, искал такие формы обучения, которые были бы понятны и доступны детям степи. При этом просвещение для него никогда не сводилось к механическому освоению определенного объема знаний. Рассматривая школу как явление социального порядка, Алтынсарин считал, что учитель в первую очередь обязан привить ученикам «здравый взгляд на вещи», воспитать их людьми трудолюбивыми, честными, любознательными, способными самостоятельно мыслить и приносить пользу Родине.

На пути к национальной школе

Административная реформа, проведенная царским правительством в конце 60-х годов XIX века, открыла новый этап в биографии педагога-новатора. Осознавая ее колониальную сущность, Алтынсарин тем не менее желал использовать сложившиеся обстоятельства для преодоления родовой вражды, которую называл «многолетним злом». По поручению Оренбургского генерал-губернатора он четыре раза занимал долж­ность уездного судьи, а также исполнял обязанности старшего помощника начальника Тургайского уезда. Этот опыт позволил ему хорошо узнать общественную жизнь степи, ее проблемы и повседневные нужды.

О том, в каких условиях приходилось действовать Алтынсарину, о его сочувствии к тяжелой доле простого народа и непримиримости к произволу Бекежан Сулейменов писал: «При выборах он пытался пресекать родовую вражду, не давать ходу подкупам, взяточничеству и таким образом боролся со злоупотреблениями баев. Недовольные баи подавали на него жалобы в областное управление, военному губернатору и даже министру внутренних дел, обвиняя его в нарушении правил выборов... Баи добивались отстранения Алтынсарина от службы в уездном управлении. Однако эти нападки не поколебали его решимости бороться с махинациями на выборах волостного управителя и аульных старшин... Судя по сохранившимся архивным документам, один из его близких родственников – претендентов на должность волостного управителя (в 1883 году Алтынсарин вмешался в ход выборов в Аракарагайской волости и добился снятия кандидатур двух влиятельных баев. – Авт.), подал жалобу попечителю Оренбургского учебного округа, военному губернатору и министру внутренних дел. В этой жалобе Алтынсарин именовался «социалистом», выступающим против правительства, против существующего строя. Администрация края в связи с этой жалобой произвела расследование, но, не получив подтверждения выдвинутых против него обвинений, вынуждена была прекратить дело и ограничиться лишь установлением тайной слежки за Алтынсариным... Алтынсарин клеймил позором местную царскую администрацию, разжигавшую феодальную вражду и готовую «из-за простого даже каприза погубить человека». Во всех случаях он защищал интересы народа, бичуя и разоблачая несправедливости и злоупотребле­ния».

В 1879 году Ыбырай Алтынсарин вступил в должность инспектора школ Тургайской области. Получив возможность непосредственно влиять на организацию образовательного дела, он развернул масштабную работу по созданию сети светских учебных заведений. При активной поддержке местного населения в Илецком, Николаевском, Тургайском, Иргизском уездах последовательно открывались двуклассные русско-казахские училища. Имеющиеся документы свидетельствуют о том, насколько тщательно Алтынсарин подходил к их обеспечению книгами, учебными материалами и подготовленными педагогическими кадрами. «Школьные здания у нас довольно богатые; они каменные и стоят 15–30 тысяч каждое; в каждом училище обучаются по 50 учеников киргизских и 20–30 русских, из детей местных русских поселян... Теперь устраиваем библиотеки ученические и учительские, ремесленные отделения, а в скором будущем между прочим примемся и за садоводство и огородничество», – писал просветитель в 1881 году.

Будучи педагогом демократического склада, Алтынсарин мыслил значительно шире существовавших в его время представлений о школьном образовании. Он стремился создать целостную систему подготовки молодежи к самостоятельной жизни и труду. Поэтому добивался открытия своего рода профессиональных училищ, где казахские юноши могли бы получить практические знания в области сельского хозяйства и традиционных ремесел. В представлении Алтынсарина процесс получения образования должен был не отрывать учеников от живой жизни, как это нередко случалось при схоластическом усвоении книжных истин, а, напротив, вооружать их навыками и умениями для ее деятельного преображения.

В своей деятельности на посту инспектора Алтынсарин уделял большое внимание подготовке национальных педагогических кадров. Важным результатом проводимой им работы стало открытие в 1883 году учительской школы, предназначенной для обу­чения преподавателей из чис­ла казахской молодежи. Судя по письмам Алтынсарина, юношей, что решили связать свою жизнь с профессией педагога, в области нашлось немало. Так, просветителю Василию Катаринскому он сообщал: «На днях я отправил из Тургайского училища шесть, а из Иргизского – пять учеников в Орскую учительскую школу. А из Троицка еще сведений не имею; полагаю, что и оттуда уже отправлены. Все посланные ученики – ребята очень благонравные и прилежные; почему надеюсь, что выйдет из них прок, если будут живы и здоровы. Из Тургайского и Троицкого училищ просящихся в учительскую школу и теперь очень много...»

Не менее значительны исторические заслуги Ыбырая Алтынсарина как основоположника системы женского образования. В условиях патриархального общества сама постановка вопроса о необходимости систематического обучения девочек требовала большой смелости и настойчивости. Прохладно относились к инициативам педагога-новатора и представители царской администрации, считавшие строительство женских интернатов делом расточительным и заведомо безнадежным. Но несмотря на все чинимые ему препятствия, Алтынсарин сумел добиться того, чтобы в 1888 году специальная школа-пансион в Иргизе распахнула свои двери для казахских девочек. Уже после смерти выдаю­щегося просветителя подобные интернаты открылись в Тургае (1891), Кустанае (1893), Карабутаке (1895) и Актюбинске (1896).

Четыре двухклассных центральных русско-казахских училища, одно ремесленное и одно женское училище, пять волостных училищ и два училища для детей русских поселян – так выглядела система образовательных учреждений, созданная Алтынсариным при жизни. Заботясь о будущем педагогического дела, он неустанно думал и о тех, кому предстоит продолжить его начинания. В этом отношении значительный интерес представляет завещание просветителя, согласно которому принадлежавшие ему земельные наделы переходили под строительство сельскохозяйственного училища в Кустанае. До конца дней Алтынсарин оставался убежденным сторонником идеи справедливого распределения имущественных благ и призывал своих воспитанников во всем поддерживать нуждающихся: «Если можете – добрым делом⁄Помогайте народу вы».

Сила знаний

Особое место в богатом творческом наследии Алтынсарина занимают его художественные произведения, составившие книгу «Киргизская хрестоматия» (1879) – подлинный памятник казахской письменной литературы и педагогической мысли. Образцом для ее создания послужило знаменитое учебное пособие Константина Ушинского «Детский мир», под обложкой которого были собраны распределенные по тематическим разделам научно-познавательные тексты. Помимо стихо­творений и рассказов на свои собственные сюжеты Алтынсарин включил в «Киргизскую хрестоматию» переведенные им дидактические произведения выдающихся русских писателей и просветителей. Открывалась книга стихотворным «Посвящением», которое и сегодня знакомо каждому казахстанскому ребенку по строчке «Кел, балалар, оқылық» – «Давайте, дети, учиться». Его справедливо будет назвать манифестом гуманистических идей просветительства, гимном науке и знанию.

В произведениях Алтынсарина нашли отражение те нравственные идеалы, которые он стремился привить подрастаю­щему поколению. Любовь к родной земле, уважение к труду, честность, доброта, стремление к знаниям, человеческое достоинство – эти темы проходят через все его творчество. Характеризуя художественное наследие выдаю­щегося просветителя, Мухтар Магауин писал: «Он стремился к тому, чтобы обучение в организованных им школах велось... в светском направлении, чтобы его воспитанники росли людьми, готовыми служить интересам общенародным, а не царской администрации и местных феодалов. Он призывает своих казахских учеников в совершенстве овладевать русским языком, осваивать достижения передовой научной мысли. Те же идеи проповедует Алтынсарин в своем поэтическом творчестве. Он критикует старые обычаи и религиозный фанатизм, указывает пути преодоления вековой замкнутости. Алтынсарин стал также одним из основоположников казахской прозы. Его рассказы высокохудожественны, реалистически точны и правдивы».

Большую роль в становлении отечественной научно-педагогической литературы сыграло «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку» (1879) – пособие, созданное Алтынсариным с учетом национальной специфики и образовательных потребностей казахских детей. Книга состояла из восьми разделов: 1. Имя существительное; 2. Имя прилагательное; 3. Имя числительное; 4. Местоимение; 5. Наречие и союз; 6. Предлог; 7. Глагол; 8. Образцы для первоначальных переводов с киргизского на русский язык. Она отличалась доступностью изложения основных правил грамматики и, как отмечают многие исследователи, была первым в истории казахской образовательной литературы произведением подобного рода, построенным по научному принципу.

Ыбырай Алтынсарин – человек необычайно широкого круга интересов. Его занимали вопросы науки и ремесла, труда и искусства, религии и этнографии. Он изучал фольклор, записывал образцы народного творчества и готовил аналитические материалы о состоянии народного образования, в которых размышлял об общественных проблемах. Его деятельность оказала существенное влияние на становление национальной школы и на формирование письменной казахской литературы, чьи художественные традиции достигли своего расцвета в творчестве великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

...С тех пор прошло много десятилетий, изменились государственные системы, образовательные стандарты и технологии, но главный принцип, которому следовал Ыбырай Алтынсарин, не утратил своей актуальности: народ, стремящийся к развитию, должен постоянно расширять горизонты познания.

185-летие выдающегося просветителя – это дань памяти человеку, сумевшему в непростых исторических условиях создать благоприятную среду для воспитания подрастающего поколения. Он видел в образовании прямой путь к прогрессу, а в каждом ребенке – потенциального творца будущего. Именно поэтому произведения Алтынсарина, сохраняющие свою педагогическую новизну, заслуживают сегодня нового вдумчивого прочтения.