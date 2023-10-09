Путь в агломерацию

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Аслан Кудабаев

Комплекс актуальных вопросов, связанных с развитием экономики и социальной сферы, обсужден на совместном заседании акиматов Алматы и Алматинской области.

На днях в Конаеве представители местных властей обсудили проект комплексного плана развития Алматинской агломерации, подготовленный специалистами ТОО «НИИ Алматыгенплан» и областным управлением архитектуры и градостроительства. Документ, рассчитанный до 2029 года, разработан по поручению Главы государства.

Как отмечалось на совещании, в ближайшие годы ожидается кардинальное изменение инфраструктуры пригородной зоны Алматы. Согласно комплексному плану, предусмотрено строи­тельство жилья, социальных объектов, инженерных сетей. Не останутся без внимания торговая сфера, отрасли туризма, энергетики. Основные критерии в данном контексте – демографическая емкость и административный статус города-ядра, а также его логистический и экономический потенциал.

Как отметил аким Алматы Ерболат Досаев, необходимо синхронизировать и сбалансировать вопросы развития в регионе жилой, социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. Важно обеспечить транспорт­ную доступность мегаполиса для жителей пригородных сел и малых городов.

– Развитие системы пассажирских перевозок должно осуществляться с учетом охвата всех территорий, расположенных вдоль трассы БАКАД и за ее пределами, – подчеркнул градоначальник. – Кроме того, планируется соз­дание точек притяжения, в том числе размещение производст­венных объектов с созданием рабочих мест и соответствующих жилищных условий.

В свою очередь глава Алматинской области Марат Султангазиев отметил высокую значимость агломерации в масштабах респуб­лики. Так, занимая по площади лишь 0,6% территории Казахстана, мегаполис и его окрестности обеспечивают свыше 21% ВВП. Здесь проживают 3 млн человек, или 17% населения республики. В агломерацию, ядром которой является Алматы, входят города районного значения, ряд сельских округов и 98 населенных пунктов.

По оценкам экспертов, глубокая экономическая связь мегаполиса и области налицо, именно поэтому проблемы развития пригородной зоны приобрели большую актуальность.

В частности, сейчас разрабатывается мастер-план транс­портного «каркаса» Алматы, в котором особое внимание будет уделено вопросам улучшения дорожно-логистической инфраструктуры. Предусмотрен ряд мер по развитию общественного транспорта, повышению качества железнодорожных перевозок, увеличению пропускной способности магистральных автодорог. Запланировано также строительство транспортно-пересадочных узлов.

Комплексный план агломерации предполагает создание малых промышленных парков, расширение индустриальной зоны, передислокацию ряда производств на территорию области. Разработчики документа уделили внимание и вопросам развития туризма. К примеру, планируется создать горный туристический кластер, который охватит обширную зону от Тургеня до Каскеленского ущелья.

Вместе с тем участники встречи решили сократить число мероприятий, предусмотренных проектом плана, с 245 до 174. Цель – повысить эффективность и прозрачность сметы, исключить дублирование расходов. Финансирование проекта планируется осуществить за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также частных инвестиций.

Завершая совещание, главы регионов поставили дедлайн: в течение месяца направить проект комплексного плана агломерации на согласование в маслихаты Алма­ты и Алматинской области. До конца года документ должен быть представлен на рассмотрение Правительству.

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