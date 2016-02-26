​Путь в лидеры

– Тесное сотрудничество с мировым лидером в области транспортного машиностроения обеспечило привлечение прямых иностранных инвестиций, трансферт самых современных технологий, создание условий для нового производства, – подчеркнул в своем выступлении президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Аскар Мамин во время посещения вместе с президентом Alstom Анри Пупар Лафаржем завода по выпуску электровозов.

Анри Пупар Лафарж в свою очередь отметил, что существующие в РК благоприятные условия для инвестирования – важный фактор развития взаимовыгодного сотрудничества, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Локализация новых технологий позволит ЭКЗ стать не только одним из лидеров среди казахстанских машиностроительных предприятий, но и международной платформой для выпуска и экспорта локомотивов по всему миру. Уровень локализации производства к 2020 году увеличится до 70%.

Сейчас на железных дорогах РК успешно эксплуа­тируется 31 грузовой локомотив серии KZ-8А, который может развивать скорость до 120 км/;ч и является одним из самых мощных электровозов в мире. Также находятся в эксплуатации 6 пассажирских локомотивов KZ-4АТ, способных развивать скорость до 200 км/;ч. Продукция завода имеет огромный экспортный потенциал и может поставляться в страны ближнего и дальнего зарубежья. На базе завода планируется выпускать также тяговые трансформаторы для электровозов, что позволит создать дополнительно более 100 новых рабочих мест.