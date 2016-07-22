​Путь в Нью-Йорк не так уж прост

В мае он приобрел билеты на авиарейсы по маршрутам Астана – Вена, Вена – Нью-Йорк, а также на обратные рейсы до Астаны и железнодорожный билет по маршруту Астана – Костанай на общую сумму 278 тыс. тенге. Казалось бы, все в деталях продумано, рассчитано и теперь остается только следовать этой дорожной карте. Но по прибытии в международный аэропорт Астаны при прохождении паспортного контроля на рейс в Вену пограничники костанайца не пропустили. Оказалось, он значится в списках должников и потому ограничен в выезде за пределы Республики Казахстан.

При выяснении в департамен­те юстиции стало известно, что никакой задолженности у мужчины нет. Ранее он действительно значился должником, но задолженность была оплачена и погашена еще в 2014 году. Однако при этом из списка его удалили только в мае этого года, что не дало возможности своевременно вылететь в Нью-Йорк и расстроило всю поездку. В результате гражданину был причинен материальный ущерб на сумму более 280 тыс. тенге.

Учитывая все обстоятельства дела, суд взыскал с департамента юстиции в пользу гражданина сумму материального ущерба и возмещение судебных расходов по оплате госпошлины.

Подобный иск, увы, не единичен в судебной практике Костанайской области. Введенная государством действенная мера по погашению долгов уже не первый раз приносит не­оправданный ущерб из-за халатности судебных исполнителей. Так, недавно гражданка А. обратилась в суд о взыскании суммы убытка в размере 546 тыс. тенге.

В октябре 2015 года женщина оплатила штраф, и судебный исполнитель должен был прекратить исполнительное производство. Спустя некоторое время А. оплатила стоимость туристической поездки в размере 546 тыс. тенге и получила электронные билеты. При этом жительница Костаная, чтобы еще раз удостовериться перед поездкой, вновь обратилась к судебному исполнителю, спросив, прекращено ли исполнительное производство – на что получила утвердительный ответ. Однако, когда она с дочерью поехала в Челябинск, с территории Казахстана их не выпустили по причине того, что имелось ограничение на выезд. А. была вынуждена вернуться домой, поездка не состоялась.

Судебный исполнитель пояснила, что… забыла снять ограничение на выезд. Между тем туристическая фирма отказалась возвратить деньги за тур, потому как поездка сорвалась по вине конкретных госорганов. В итоге суд решил взыскать в пользу А. весь ущерб с департамента юстиции.