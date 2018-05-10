​Путь ветерана войны и труда

Невозможно описать историю каждого участника той войны, но мы знаем, что каждый из них внес бесценный вклад в защиту Родины. Они без колебаний вступали в бой с врагом, вели беспощадную борьбу за родную землю. В каждой семье казахстанца есть родственник, который был участником великих сражений и героического труда.

Из беседы с моим приятелем, 30 лет проработавшим в органах внутренних дел, полковником в запасе Даутханом Кайшантаевым я узнал, что его отец Акмыш Кайшантаев прошел всю войну, был ранен, дошел до Берлина, а после войны трудился на благо своей Родины. Как историк, я заинтересовался его биографией.

Кайшантаев Акмыш родился в 1906 году в ауле Койтас Курчумского района Восточно-Казахстанской области. С детства познал все тяготы тяжелой аульной жизни. В 1916 году окончил четырехлетку, а затем, чтобы помочь семье, в 11-летнем возрасте устроился работать на горно-обогатительный комбинат.

В 1939 году его назначают председателем колхоза Екпінді, ныне это село Койтас. Когда 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, Акмыш обратился в Курчумский районный военный комиссариат с просьбой отправить его на фронт. Однако из-за наличия брони ему постоянно отказывали. 13 марта 1942 года после многочисленных обращений Акмыша призывают в армию. После кратковременных курсов зачисляют в 44-й западно-стрелковый полк стрелком-автоматчиком.

Полк вел наступательные и оборонительные бои на подступах к Ленинграду. 25 ноября 1942 года Акмыш был ранен в ногу. После излечения зачислен в 245-й медицинский санитарный батальон санитаром, где находился по апрель 1944 года. В июне 1944 года был переведен стрелком в 1 082-й стрелковый полк в составе 310-й стрелковой дивизии.

14 марта 1945 года полк прорвал оборону противника в районе города Вицлина. 26 марта того же года после упорных боев овладел опорным пунктом Виттомин, к исходу дня ворвался на окраины г. Гдыня, завязал уличные бои и 28 марта 1945 года, освободив город в своей полосе, вышел к Балтийскому морю.

3 мая 1945 года в одном из боев по освобождению города Воллина красноармейцам Кайшантаеву Акмышу и Плотникову К. И. было приказано уничтожить огневую точку противника, так как немецкий пулемет преградил путь стрелковой роте. Красноармейцы отлично справились с поставленной задачей, Плотников К. И. забросал ручными гранатами первый этаж здания, а Кайшантаев Акмыш из своего личного оружия уничтожил еще 3 солдат противника. Оба были награждены медалями «За боевые заслуги».

С боями дойдя до Берлина, Акмыш встретил Победу на земле фашистской Германии. После окончания войны только в сентябре вернулся на Родину. После возвращения исполнительный комитет Восточно-Казахстанской области назначает его председателем сельского совета Курчумского района, село Камышын. Несмотря на все послевоенные тяготы, Акмыш благодаря своему добросовестному труду и усердию сумел доказать, что является деловым организатором. Пожиная плоды своего труда, 10 июня 1947 года он был награжден медалью «За доблестный труд». Тяжелое голодное детство, суровые лишения военных лет, ранения, тяжелый послевоенный труд отразились на здоровье Акмыша, в 1953–1954 годы он перевелся на более легкую работу. В январе 1968 года после непродолжительной болезни ушел из жизни.

Отличник просвещения Казахской ССР, долгое время возглавлявший школу Кенесбек Курмангалиев так рассказывал о дяде Акмыше: «Мы выросли в одном ауле и были потомками одного деда, всегда помогали друг другу. Дядя Акмыш работал в шахте бурильщиком. Иногда, когда я спрашивал: «Дядя, как вы воевали на войне?», он отвечал: «Война, она не как в кино! Не дай бог увидеть это будущим поколениям. А труд тех, кто работал ради победы в тылу, равен подвигу солдат, воевавших на фронте».

Кайшантаев Акмыш и его супруга Казиза достойно воспитали своих детей и внуков. Каждый год на 9 мая они собираются в большом отцовском доме, который находится в центре Курчумского села, чтобы почтить память ветеранов.