Путан с привокзальной площади Астаны проверили на ВИЧ

Общество
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Лиц, занимающихся проституцией на площади у вокзала в Астане, проверили на наличие ВИЧ-инфекций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

"13 апреля текущего года в ДВД Астаны с заявлением обратился житель города, сообщив, что неизвестное лицо, находясь на территории привокзальной площади, занимается сводничеством, т.е. предлагает мужчинам девушек, оказывающих платные интим-услуги, за что получает денежное вознаграждение. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований", – рассказали в полиции. 

В тот же день полицейские у дома, расположенного по улице Гете, задержали ранее судимого 21-летнего жителя города, который "из корыстных целей свел жительницу ЮКО с клиентом, за что получил денежное вознаграждение".

В целом, в рамках оперативного мероприятия, прошедшего с 13 по 15 апреля, на территории привокзальной площади, гостиниц, саун города выявлены и доставлены в ДВД около 40 девушек, оказывающих платные интим-услуги. У доставленных лиц сотрудниками "СПИД центра" провели забор крови на ВИЧ-инфекции. О результатах взятых анализов в полиции не сообщили.

Помимо того, выявлен факт вовлечения в занятие проституцией.

"С заявлением обратилась 18-летняя гр.К, которую вовлекали в занятие проституцией. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 308 УК РК. В качестве жертвы торговли людьми она была направлена в частный фонд "Коргау", – уточнили в ДВД.

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