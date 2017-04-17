Путан с привокзальной площади Астаны проверили на ВИЧ

Лиц, занимающихся проституцией на площади у вокзала в Астане, проверили на наличие ВИЧ-инфекций, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД.
"13 апреля текущего года в ДВД Астаны с заявлением обратился житель города, сообщив, что неизвестное лицо, находясь на территории привокзальной площади, занимается сводничеством, т.е. предлагает мужчинам девушек, оказывающих платные интим-услуги, за что получает денежное вознаграждение. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований", – рассказали в полиции.
В тот же день полицейские у дома, расположенного по улице Гете, задержали ранее судимого 21-летнего жителя города, который "из корыстных целей свел жительницу ЮКО с клиентом, за что получил денежное вознаграждение".
В целом, в рамках оперативного мероприятия, прошедшего с 13 по 15 апреля, на территории привокзальной площади, гостиниц, саун города выявлены и доставлены в ДВД около 40 девушек, оказывающих платные интим-услуги. У доставленных лиц сотрудниками "СПИД центра" провели забор крови на ВИЧ-инфекции. О результатах взятых анализов в полиции не сообщили.
Помимо того, выявлен факт вовлечения в занятие проституцией.
"С заявлением обратилась 18-летняя гр.К, которую вовлекали в занятие проституцией. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 308 УК РК. В качестве жертвы торговли людьми она была направлена в частный фонд "Коргау", – уточнили в ДВД.