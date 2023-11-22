Путают с личным хозяйством
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Галина Вологодская
За месяц браконьеры нанесли природе в Восточно-Казахстанской области ущерб на 15 млн тенге. Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» природоохранные полицейские выявили более 300 правонарушений. Как рассказали в областном департаменте полиции, пять уголовных дел возбуждено по фактам незаконной охоты – добычей браконьеров стали шесть косуль и медведь. Еще семь дел возбуждено за незаконную рыбалку, изъято 4,5 тонны рыбы и раков.