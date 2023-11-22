Путают с личным хозяйством

Общество
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Галина Вологодская

За месяц браконьеры нанесли природе в Восточно-Казахстанской области ущерб на 15 млн тенге. Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» природоохранные полицейские выявили более 300 правонарушений. Как рассказали в областном департаменте полиции, пять уголовных дел возбуждено по фактам незаконной охоты – добычей браконьеров стали шесть косуль и медведь. Еще семь дел возбуж­дено за незаконную рыбалку, изъято 4,5 тонны рыбы и раков.

– Обнаружена также незаконная заготовка леса в объеме 19 кубометров, – сообщил старший инспектор полиции Асет Кизатов. – К сожалению, некоторые путают природу с личным подсобным хозяйством.

В целом зарегистрировано 294 административных правонарушения. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила два миллиона тенге. Как напомнили в департаменте, охотиться можно только на зак­репленных угодьях. Охотник должен иметь при себе удостоверение с отметкой уплаты гос­пошлины на соответствующий год, разрешение на охоту, путевку, разрешение на охотничье огнестрельное оружие.

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