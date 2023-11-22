Путают с личным хозяйством

– Обнаружена также незаконная заготовка леса в объеме 19 кубометров, – сообщил старший инспектор полиции Асет Кизатов. – К сожалению, некоторые путают природу с личным подсобным хозяйством.

В целом зарегистрировано 294 административных правонарушения. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила два миллиона тенге. Как напомнили в департаменте, охотиться можно только на зак­репленных угодьях. Охотник должен иметь при себе удостоверение с отметкой уплаты гос­пошлины на соответствующий год, разрешение на охоту, путевку, разрешение на охотничье огнестрельное оружие.