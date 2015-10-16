Путем интеграции

554
Инеш БЕРЖАНОВА
Встреча ученых из ближнего зарубежья стала возможной благодаря Республиканскому общественному объединению «Конгресс политологов Казахстана» и Политологическому центру России «Север-Юг». Совместный международный проект поддержан Министерством культуры и спорта РК, депутатами Парламента Казахстана, представителями политических партий и неправительственного сектора.
Стоит отметить, что мероприятие было нацелено на молодых ученых, начинающих специалистов, работающих в этой сфере. Для них это очень важно, поскольку подобные встречи обогащают багаж знаний и навыков, вовлекают в процессы политологического экспертного обсуждения.
– Мы ведем свою работу на системной основе уже третий год подряд, постоянно организуя диалоговые площадки в виде летних политологических школ, конгрессов, форумов, встреч на базе Евразийского клуба молодых политологов, – подчеркивает директор Института евразийской интеграции, председатель правления, управляющий директор республиканского общественного объединения «Конгресс политологов» Жанаргуль Кусмангалиева. – И все время стараемся привлекать именно студентов и магистрантов для того, чтобы они имели возможность общения друг с другом, учились выстраивать диалог.
Вместе с тем молодые ученые не смогут расти без участия в подобных форумах знаковых личностей, ведущих политологов мира. К слову, на нынешней встрече присутствовали представители политологических ассоциаций как Казахстана и России, так и Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Польши и Болгарии. Организаторы уверены, что хоть сегодня не все эти страны входят в Евразийский экономический союз, важно знать их позицию, мнение по поводу процессов, происходящих на континенте.
– Евразийская интеграция – один из важнейших этапов современного развития Казахстана в контексте активизации экономического взаимодействия, – отметил депутат Мажилиса Парламен­та Камал Бурханов. – Об этом неоднократно говорил Глава государства Нурсултан ­Назарбаев. И поэтому, убежден, сегодняшний обмен мнениями отечественных и зарубежных экспертов окажет значительное влияние на рост профессиональной консолидации ученых, выработку общих подходов в науке и практике политических школ.
Солидарность во мнении проявила и исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Юлия Якушева. В частности, она обозначила тот факт, что, несмотря на достаточный промежуток времени, на евразийском пространстве до сих пор не выработана единая стратегическая направленность, контуры новой реальности не прочерчены до конца. Поэтому важно сейчас провести так называемый внутренний аудит достигнутого за 25 лет существования независимых государств.
Говоря же о Казахстане, Ю. Якушева подчеркнула, что наша страна идет особым путем, не слепо копируя модели развития иных государств, а приближая их к реалиям своего становления. Так, республика изначально строилась на системной и долгосрочной основе, формируя основу для национальной идентичности не по этническому признаку, а по принципу государственной принадлежности. При этом эксперты сходятся во мнении, что во всех процессах, происходящих сегодня в РК, особая роль отводится личности Президента страны, с именем которого ассоциируется Казахстан во всем мире.

