Путем реформ

Конституционная реформа открыла новые возможности для модернизации всей правовой сферы страны. Казахстану как никогда необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В середине текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал масштабные изменения в сфере правосудия. И мы с нетерпением ждали нового Послания Главы государства.

В Послании народу Казахстана Президент обозначил дальнейший курс развития нашего государства и определил приоритетные цели социально-экономического и политического развития страны. Основная часть Послания традиционно посвящена социально-экономическому развитию страны.

Но говорил Президент и об анонсированных реформах. Следует отметить, что за 30 лет правоохранительные органы и судебная система прошли путь становления и развития. Основным смыслом реформ, которые проводились, было повышение доверия граждан к правоохранительным органам и судам, защита их конституционных прав.

В проводимых реформах активное участие принимает и Парламент страны. Так, только по модернизации судебной системы за последние 4 года принято более 30 законов. Были введены жесткие правила отбора в судьи. Значительно укрепилась их независимость. Снизилась нагрузка на них за счет передачи бесспорных требований нотариату, расширения полномочий арбитража, медиаторов и юридических консультантов.

С июля 2021 года заработала административная юстиция, которая подняла на более высокий уровень эффективность защиты конституционных прав граж­дан. В уголовном процессе сделан акцент на преодоление у судей обвинительного уклона. С положительной стороны показывает себя поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса. Благодаря вносимым поправкам с начала этого года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, а пришедших из других сфер, в том числе из корпоративного сектора.

И вот 1 сентября на открытии сессии седьмого созыва Парламента РК Президентом озвучены масштабные изменения в сфере правосудия. Так, Глава государства особое внимание акцентировал на верховенстве закона и справедливом правосудии. В связи с этим он отметил необходимость срочного проведения отбора судей и обновление их состава. Будет уравнен статус всех судей.

Теперь большинство долж­ностей председателя суда будет заменено на долж­ность судьи. Президентом предложена процедура, при которой судьи сами будут избирать кандидатов на должности председателя суда и председателя судебной коллегии.

Пожалуй, впервые в сис­тему казахстанского правосудия будет внедрено избрание судей Верховного суда. Для этого Президент будет выдвигать кандидатов в Сенат на альтернативной основе. Данный подход способствует качественному обновлению состава высококвалифицированными и честными судьями, которые будут выносить справедливые и качественные решения.

На мой взгляд, особо значимым является подтверж­дение Главой государства курса на усиление защиты конституционных прав человека. Президент акцентировал внимание и на усилении общественной безопасности, при этом отметив необходимость ужесточения наказания и исключения условно-досрочного освобождения за тяжкие преступления. Кроме того, будет ужесточена ответственность за семейно-бытовое насилие. Полагаю, что в свете учас­тившихся случаев гибели женщин от бытового насилия это необходимая мера.

Кроме того, Президент отметил актуальность разработки Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Будет проведена ревизия норм УК и УПК, усилена работа по выявлению телефонного и интернет-мошенничества, ужесточено наказание за призывы к массовым беспорядкам. Предложены другие меры по реформированию правоохранительной и судебной деятельности.