Путепровод избавил водителей от ожидания

Автодороги
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте открыли движение по новому автомобильному путепроводу на улице Тленшина. Объект проложен над железнодорожными путями и призван улучшить транспортное сообщение в направлении Туркестанской области и индустриальных зон города. Необходимость строительства была связана с высокой интенсивностью движения поездов. Ежедневно через этот участок проходят 59 составов, из-за чего железнодорожный переезд перекрывался на 10–20 минут. В часы пик это становилось причиной заторов и увеличивало время в пути. Теперь автомобили движутся над железной дорогой без остановок.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Строительство проходило в сложных условиях – рядом с жилыми домами и действующей железной дорогой. Полностью останавливать движение поездов было невозможно. Для монтажа тяжелых балок железнодорожники трижды предоставляли шестичасовые технологические окна. Протяженность сооружения – 853 м, самого путепровода – 70 м. Пока движение запущено в техническом режиме.

Путепровод на улице Тленшина стал вторым подобным объектом, открытым в Шымкенте в этом году. В январе движение запустили по путепроводу на улице Момынова. Оба проекта реализованы в рамках развития транс­портной инфраструктуры города и призваны повысить связанность райо­нов, безопасность и удобство передвижения.

#Шымкент #автодороги #путепровод

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