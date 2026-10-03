Путепровод избавил водителей от ожидания

Строительство проходило в сложных условиях – рядом с жилыми домами и действующей железной дорогой. Полностью останавливать движение поездов было невозможно. Для монтажа тяжелых балок железнодорожники трижды предоставляли шестичасовые технологические окна. Протяженность сооружения – 853 м, самого путепровода – 70 м. Пока движение запущено в техническом режиме.

Путепровод на улице Тленшина стал вторым подобным объектом, открытым в Шымкенте в этом году. В январе движение запустили по путепроводу на улице Момынова. Оба проекта реализованы в рамках развития транс­портной инфраструктуры города и призваны повысить связанность райо­нов, безопасность и удобство передвижения.